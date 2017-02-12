Ольга Бузова раскрыла причину своего обморока на сцене в Санкт-Петербурге

Телеведущая призналась, что не выдерживает перегрузок а так же рассказала о своих проблемах со здоровьем

Телеведущая призналась, что не выдерживает перегрузок а так же рассказала о своих проблемах со здоровьем

Народ страшно взбудоражился от новости, что Ольга Бузова на концерте в Санкт-Петербурге упала в обморок. Зрелище и правда было жутковатое — уже ближе к концу песни Ольга вдруг опёрлась на танцора, и практически рухнула ему в руки — хорошо, что молодой человек оказался сообразительным и отнёс Бузову за кулисы. Там ей вызвали «Скорую», которая привела ее в чувства.

Как мы выяснили, причины плохого самочувствия были две. Первая — Ольга очень сильно волновалась. Практически ежедневное появление в «Доме 2» не помогло — все же опыта выступать перед огромным количеством людей на больших площадках у Ольги нет. Вторая — это проблемы со здоровьем. В этом Ольга призналась уже на московском концерте Big Love Show уже на следующий день. За несколько часов до выхода на сцену у нее снова был врач, который сделал ей несколько уколов.

За несколько часов до выхода на сцену у нее снова был врач, который сделал ей несколько уколов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсетиtrue_kpru

Ее выступление в этот раз прошло без сучка и задоринки, но все равно было видно, как трудно ей справиться с волнением. «У меня сейчас сердце выскочит! Как артисты живут, постоянно выходя на сцену? Нервная система вся может израсходоваться! Я всего два раза выступила, и мне на покой уже пора» — с одной стороны шутила, с другой искренне делилась своими впечатлениям Бузова.

Лекарства, которые привели в форму Ольгу Бузову.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсетиtrue_kpru

«Я потянула сильно шею на съемках клипа, и мне врач прописал вообще постельный режим, что меня надо оставить дома и на сутки запереть, чтобы я выспалась. Я никому не говорила, не жаловалась на здоровье. И не стала вчера обсуждать это — ведь артист только в одном случае не может выйти на сцену — если он не при смерти. Я переживала, что вообще после вчерашнего может случиться все, что угодно.

Ольге Бузовой пришлось оказывать помощь.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсетиtrue_kpru

А мы репетировали всю неделю, я все костюмы шила сама — и для мальчиков-танцоров, и для себя, не хотелось бы, чтобы это было впустую. Весь номер — это моя идея. Но я увидела поддержку зала, и мне стало легче. И мои танцоры мне сказали — что бы не случилось, мы тебя поймаем. После выступления я займусь здоровьем — я пообещала это врачу».

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Семь бед – один ответ. В последнее время Ольгу Бузову преследуют неприятности. Один неожиданный и скандальный развод с мужем сего стоит – несколько месяцев на нервах.

А теперь вот еще Ольга упала на концерте в Петербурге — Big love show, который был посвящен Дню всех влюбленных. Парни из подтанцовки мгновенно сориентировались и сделали вид, что так и надо, унесли певицу за кулисы. (подробности)