Ольга Бузова: «Я не знаю, кто такой Дудь? И вообще, девушка вы очень странно берете интервью, может вам практики набраться?»

Звезда «Дом-2» решила поучить журналистов мастерству

24 октября 2017 г. Ольга Бузова общается с журналистами после показа Айшат Кадыровой.

Быстрый взлет певческой карьеры, похоже, вскружил голову звезде «Дом-2» Ольги Бузовой и даже немного затуманил. А как еще объяснить тот факт, что сначала на показе новой коллекции дочери Кадырова в «Зарядье» она назвала Чечню «мусульманской, другой страной», видимо, забыв, что еще недавно летала на похожий показ в Грозный, и при этом ей не нужно было оформлять визу, а потом еще удивила журналистов заявлением, что не знает, кто такой Юрий Дудь (самый известный интервьюер, прославившийся беседами со звездами в Ютубе).

— А не знаю такого журналиста. Я что должна знать всех. Девушка, вы очень странно берете интервью, может вам практики поднабраться? – жестко отчитала, по сути, свою коллегу звезда «Дом-2». При том, что сама Бузова тоже делает интервью со звездами, но видимо, более мастерски.

Журналистка телеканала «Ю» надо отметить, отнеслась к этому с юмором, заявив, что «пойдет набираться практики, чтоб Бузова не думала, что она не профессионал».