Ольга Кабо накануне 49-летия поделилась снимком в бикини
Актриса взбудоражила поклонников потрясающей фигурой [фото]
28 января Ольга Кабо отметит 49-летие.
Совсем скоро, 28 января одна из самых красивых актрис российского кино Ольга Кабо отметит 49-летие. В свои годы артистка сохраняет идеальную фигуру и выглядит просто потрясающе, о чем она накануне напомнила поклонникам. Актриса выложила в Инстаграме свою фотографию в бикини в воде (дело было сразу после Крещения) и рассказала, как она скучает по лету.
На снимке Ольга сфотографирована в момент купания: прекрасная русалка лежит в реке, отдавшись на волю волн.
— Вспоминая лето… Побывала в необыкновенном по красоте месте — на каскаде водопадов реки Жане, один из которых называется Изумрудный, — написала актриса. — А в его самой глубокой, «Чаше любви» или «Ванне Афродиты», вода имеет искрящийся, изумрудный оттенок. Есть поверие, что искупавшись в этой Чаше, твоё сердце впитывает в себя энергию и стремительность воды и навсегда делает тебя счастливой… Что ж, поверим и мы в эту легенду.
kabo_olga
Поклонники немедленно забросали актрису комплиментами: «Обворожительная красавица», «Потрясающая женщина, всегда в форме» и даже «Хочу такую жену!».
Вполне вероятно, что вторую молодость Ольге подарило позднее материнство. В 2012 году Кабо стала мамой во второй раз, подарив сына Виктора своему супругу — бизнесмену Николаю Разгуляеву. От первого брака Кабо воспитывает дочь Татьяну. Сына Ольга Кабо называет «настоящем чудом». Актриса родила его в 44 года, как она сама признается, после того как попросила ребенка у Бога.
kabo_olga
Родив сына, актриса начала ограничивать себя в еде, чтобы вернуть былую форму. И даже как-то вызвала бурную дискуссию среди читателей своего Инстаграма, рассказав об экстремальной диете, на которой она сидит. Актриса опубликовала тогда в микроблоге снимок своего обеда: постное мясо и много овощей.
— Оказывается, 850 калорий в день вполне достаточно, чтобы чувствовать себя легко и бодро, — уверяет Кабо.
Актриса рассказала, что на обед в разгар рабочего дня она заказывает еду в специальной службе доставки, Меню диетолог составляет для нее индивидуально. Между тем, суточная норма для женщин – 2000 килокалорий в сутки. Таким образом, диету Ольги можно назвать достаточно суровой. Хотя, судя по блестящему внешнему виду артистки, ей такой рацион идет только на пользу.
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий