Ольга Кабо накануне 49-летия поделилась снимком в бикини

Актриса взбудоражила поклонников потрясающей фигурой [фото]

28 января Ольга Кабо отметит 49-летие.

Совсем скоро, 28 января одна из самых красивых актрис российского кино Ольга Кабо отметит 49-летие. В свои годы артистка сохраняет идеальную фигуру и выглядит просто потрясающе, о чем она накануне напомнила поклонникам. Актриса выложила в Инстаграме свою фотографию в бикини в воде (дело было сразу после Крещения) и рассказала, как она скучает по лету.

На снимке Ольга сфотографирована в момент купания: прекрасная русалка лежит в реке, отдавшись на волю волн.

— Вспоминая лето… Побывала в необыкновенном по красоте месте — на каскаде водопадов реки Жане, один из которых называется Изумрудный, — написала актриса. — А в его самой глубокой, «Чаше любви» или «Ванне Афродиты», вода имеет искрящийся, изумрудный оттенок. Есть поверие, что искупавшись в этой Чаше, твоё сердце впитывает в себя энергию и стремительность воды и навсегда делает тебя счастливой… Что ж, поверим и мы в эту легенду.

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Поклонники немедленно забросали актрису комплиментами: «Обворожительная красавица», «Потрясающая женщина, всегда в форме» и даже «Хочу такую жену!».

Вполне вероятно, что вторую молодость Ольге подарило позднее материнство. В 2012 году Кабо стала мамой во второй раз, подарив сына Виктора своему супругу — бизнесмену Николаю Разгуляеву. От первого брака Кабо воспитывает дочь Татьяну. Сына Ольга Кабо называет «настоящем чудом». Актриса родила его в 44 года, как она сама признается, после того как попросила ребенка у Бога.

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Родив сына, актриса начала ограничивать себя в еде, чтобы вернуть былую форму. И даже как-то вызвала бурную дискуссию среди читателей своего Инстаграма, рассказав об экстремальной диете, на которой она сидит. Актриса опубликовала тогда в микроблоге снимок своего обеда: постное мясо и много овощей.

— Оказывается, 850 калорий в день вполне достаточно, чтобы чувствовать себя легко и бодро, — уверяет Кабо.

Актриса рассказала, что на обед в разгар рабочего дня она заказывает еду в специальной службе доставки, Меню диетолог составляет для нее индивидуально. Между тем, суточная норма для женщин – 2000 килокалорий в сутки. Таким образом, диету Ольги можно назвать достаточно суровой. Хотя, судя по блестящему внешнему виду артистки, ей такой рацион идет только на пользу.