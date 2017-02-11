Ольге Бузовой стало плохо во время концерта в Питере

Александр
Автор: Александр Февраль 11, 2017 15:46

Ольге Бузовой стало плохо во время концерта в Питере

Ольге Бузовой стало плохо во время концерта в Питере

Один из ее танцоров на руках унес ее со сцены [видео]

Здоровье уже начало подводить телеведущую

Ольга Бузова не скрывает, что из-за загруженного графика съемок, репетиций и промоушена своих новых песен не успевает вовремя питаться, высыпаться, да и работает без выходных. И кажется, здоровье уже начало подводить телеведущую.

Вчера на большом концерте Big love show в Питере звезда «Дом-2» едва успела закончить песню, как почувствовала себя плохо. Она попросила одного из своих танцоров унести ее со сцены. Поскольку все шоу транслировалась на больших экранах зрители концерта увидели, что один из дэнсеров группы певицы спешно, на руках унес ее со сцены. Как призналась позже сама телезвезда в своем инстаграме, ее папа, сидевший в зале, очень испугался в этот момент за нее и взял с дочери обещание больше заботиться о себе, а вот бабушка Бузовой решила, что такой оригинальный уход внучки со сцены был частью номера.

Напомню, что это уже не первый случай, когда Ольга теряет сознание во время выступлений. Первый раз с ней это случилось на записи новогодней программы для «Дома- 2». Сейчас врачи рекомендовали ей полный покой до полного восстановления организма.

Напомним, такую активную деятельность Бузова развернула после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. В очень короткое время телезвезда купила себе новую квартиру и выбилась в рейтинге I Tunes со своими хитами «Под звуки поцелуев» и «Привыкаю».

Ольга Бузова потеряла сознание на Big Love Show. Один из ее танцоров на руках унес ее со сцены

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Александр
Автор: Александр Февраль 11, 2017 15:46
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