«Он никогда себя не щадил»: не стало ведущего актера БДТ Леонида Неведомского

Народный артист России ушел из жизни в возрасте 78 лет [фото, аудио]

Это одна из последних ролей Неведомского Фото: bdt.spb.ru

«Гражданин начальник», «Агент национальной безопасности», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург» — Неведомского можно было увидеть в самых популярных сериалах рубежа веков. В копилке актера сотни ролей в кино и более 40 — в театре. Но, пожалуй, самая яркая его работа в кино – образ майора милиции, начальника отдела по борьбе с бандитизмом Ивана Данилова в фильме «По данным уголовного розыска…» (1980-й год).

— Обычно, когда актер много играет в кино, он становится чуть-чуть «пузырем», раздувается. У Лени и признаков этого не было, — рассказал «Комсомольской правде в Петербурге» Николай Буров, коллега по тому самому фильму «По данным уголовного розыска». — Леонид – удивительно скромный человек, всегда поддерживающий коллег, особенно младших. Например, меня. И в жизни он был замечательным: прекрасно читал стихи, был страстным автолюбителем.

В копилке актера сотни ролей в кино и более 40 — в театре Фото: bdt.spb.ru

В Большом драматчиескм театре Неведомский проработал более полувека. Первый раз он вышел здесь на сцену в 1967 году. Молодой выпускник ЛГИТМиК дебютировал в роли Джона Рида в поставленном Георгием Товстоноговым спектакле «Правду! Ничего, кроме правды!».

— В последние годы состояние здоровья не позволяло Леониду Витальевичу активно участвовать в жизни театра, — рассказали в пресс-службе БДТ. — Тем не менее, артист продолжал играть в двух спектаклях. В «Марии Стюарт» по пьесе Шиллера он исполнял роль Амиаса Паулета, смотрителя мятежной королевы Марии, а в спектакле «Дама с собачкой» по Чехову— господина Смирнова, старого друга, влюбленного в жену Гурова.

Увы, Леонида Витальевича подвело здоровье.

— Я еще тогда, сорок лет назад знал, что у него неважно с сердцем, — добавляет Буров. – Но Леня никогда себя не щадил. Он удивительно натуральный актер, всегда страдал даже чуть-чуть больше, чем можно было. Но это всегда было абсолютно натуральное чувство. Я не припомню у него комедийных ролей, в основном драматические. У него даже выражение лица всегда было такое… улыбчиво-страдальческое.

3 июня сердце актера не выдержало…

Актер Николай Буров о Леониде Неведомском: «Он свято относился к театру»

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ДОСЛОВНО

«Это огромная потеря не только для родных и близких артиста, но и для всего коллектива театра, для зрителей, любивших его и для товарищей по сцене, которые относились к Леониду Витальевичу с неизменной теплотой и огромным уважением. Талант артиста украшал сцену нашего театра более пятидесяти лет. Ему выпало работать с Георгием Товстоноговым во многих легендарных спектаклях, вошедших в летопись отечественного театра. Коллектив Большого Драматического театра им. Г.А. Товстоногова выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Леонида Витальевича Неведомского. Мы уверены, что талант и необыкновенная личность артиста навсегда останется в наших сердцах и сердцах поклонников его исключительного таланта«.

Из некролога Большого Драматического театра им. Товстоногова

СПРАВКА «КП»

Леонид Неведомский родился 13 октября 1939 года в семье врачей в Витебске. После войны переехал в Хабаровск, где школьником впервые вышел на сцену. В 1963 году, окончив службу в армии, он поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. С 1967 года актер БДТ. В театре он исполнил более сорока ролей. Среди его героев в товстоноговских спектаклях — Дуглас в шекспировской хронике «Король Генрих IV», милиционер Уткин в «Трех мешках сорной пшеницы», Подтелков в постановке «Тихого Дона» Михаила Шолохова и многие другие.

В 1983 году Леониду Неведомскому было присвоено звание «Заслуженный артист РСФСР», в 1994-м — «Народный артист Российской Федерации». Актер – кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2015 году получил благодарность президента Российской Федерации за «заслуги в развитии культуры, образования, науки, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю плодотворную деятельность». Лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» за роль Захара в спектакле «Обломов», которую он исполнил в Театре «Русская антреприза» имени Андрея Миронова.