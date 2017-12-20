Онлайн слоты: что нужно знать гемблерам о настройке линий выплат?

mavit
Автор: mavit Декабрь 20, 2017 03:46

Онлайн слоты: что нужно знать гемблерам о настройке линий выплат?

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В каждом игровом автомате есть символы, которые могут составлять выигрышные комбинации, выпадая в количестве нескольких одинаковых штук на одной линии выплат. Таких линий в каждом игровом автомате – своё количество. Так, в слотах старой школы часто можно встретить пять фиксированных линий, а современные слоты могут содержать 9, 21 и большее количество полос, которое даже может доходить до 243. Рассмотрим самые важные моменты, касающиеся линий выплат и их настройки.

Собравшись в игровые автоматы играть бесплатно или на деньги, нужно сначала изучить выбранный слот и определить, сколько выигрышных линий в нём предусмотрено. Такую информацию можно получить, например, из текстового описания игрового автомата, которое обычно размещено на странице с игрой. Также количество линий можно определить путём настройки в режиме ДЕМО, для чего нужно воспользоваться кнопкой Lines/Линий. Выставлять количество линий нужно осознанно, ведь от этого будут зависеть результаты игры. При большом количестве линий выигрывать проще, и случается это чаще, поэтому желательно активировать как можно больше линий. Но в этом случае надо быть готовым делать и больше ставок, ведь определённое количество кредитов должно быть поставлено на каждую активную линию без исключения. Казино ВУЛКАН ДЕЛЮКС предлагает игрокам самые демократичные слоты с возможностью играть от 1 кредита на линию. Поэтому даже при игре на всех полосах расходы будут небольшими.

Сделанные перед началом игры настройки всегда можно изменить, для чего нужно только дождаться остановки барабанов. Если игровой процесс демонстрирует хорошие результаты, можно активировать больше линий, а если, наоборот, не балует выигрышами, возможно, стоит временно перейти в режим бесплатной игры или вовсе покинуть казино, чтобы позже вернуться и отыграть всё с лихвой. Линии выплат не всегда совпадают с линиями размещения символов по горизонтали. В большинстве слотов количество линий выплат больше трёх, поэтому они размещаются не только по горизонтали, но и могут располагаться по диагонали или иметь горизонтальные и диагональные отрезки (ломаные линии). Конфигурацию линий выплат можно увидеть при их выставлении. Когда игрок настраивает данный параметр, то активируемые линии подсвечиваются на экране, и становится видна их геометрия. Если конфигурация цепочек из одинаковых символов совпадает с геометрией линий выплат, начисляется и выплачивается денежное вознаграждение. Чем больше таких совпадений за игру – тем больше денежных призов и, соответственно, тем лучше общий финансовый результат игрового процесса.

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mavit
Автор: mavit Декабрь 20, 2017 03:46
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