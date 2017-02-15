Опасны ли постельные клопы?

Набеги ночных кровососов приносят массу неудобств человеку. Это маленькие паразиты, которые быстро размножаются и за короткий период времени способны завладеть всей квартирой, если вовремя не атаковать их. Всегда можно узнать о том, какие симптомы укусов постельных клопов на deadbug.ru.

Укусы клопов можно спутать с чем угодно. При этом человек не подозревает о том,что в доме появились эти ужасные насекомые. Если тщательно обследовать жилье, то становится возможным рассмотреть места скоплений кровосовов. Клопы предпочитают обитать в тесном соседстве друг с другом. Они прячутся в углах под кроватями или за отклеившимися краями обоев. Также весьма вероятно их нахождение в других темных местах в квартире.

Если раньше считалось, что единственный вред от укусов клопов — это зуд, то на самом деле все намного серьезнее. Набеги клопов приносят много неприятностей в жизнь людей. Те, кто подвергся укусам этих мерзких насекомых, ощутили всю неприятность последствий укусов. Возникает множество проблем со здоровьем.

Воспаляются расчесанные укусы, причем достаточно внушительно. Кроме того, в разных проявлениях возможны аллергические реакции. Снижается гемоглобин у детей, если наблюдаются множественные укусы паразитов. Возможны проблемы с психикой, вполне вероятны. В результате укусов клопами наблюдается недостаток сна, человек быстро устает и снижается его работоспособность.

Если говорить о воспалениях, то они получаются из-за грязи, попавшей в расчесанную ранку. В результате обычный укус способен перейти в гнойник, для борьбы с которым иногда требуется помощь врача.

Аллергия возможна в виде насморка или чихания. Также обильное слезоотделение может быть в результате укуса клопом. То же касается отечность и зудящей красной сыпи, которая не дает увидеть сами укусы. Также вероятна тяжелая форма аллергии в виде бронхоспазма или отека Квинке. Возможен даже анафилактический шок.

Так что, укусы клопов совсем не безобидны. Кроме того, что это неприятно и противно, еще и множество серьезных последствий возможно в результате укусов. Очень важно как моно раньше начать борьбу с клопами, чтобы они не размножились до невероятных пределов.