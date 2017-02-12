Операция «младенец»: как сын Андрея Аршавина внезапно стал дочкой

В начале февраля сообщили, что у футболиста — сын. Сегодня его жена заявила, что это все-таки девочка

Андрей Аршавин — многодетный отец

РОДИЛА В НОЧЬ. ТО ЛИ СЫНА, ТО ЛИ ДОЧЬ

Когда известные люди пытаются засекретить важные события в своей жизни — свадьбу, развод или рождение ребенка — получается как-то не очень.

Писать-то журналисты не перестанут. Так не проще ли прояснить ситуацию?

На сей раз судьба сыграла злую шутку с известным футболистом Андреем Аршавиным. О том, что у него и его супруги Алисы родился сын, журналисты сообщили еще 31 января, причем со ссылкой на «достоверный источник в команде».

Даже официальный фан-клуб «Зенита» 1 февраля поздравил Андрея Аршавина с рождением сына. Но то была первая попытка…

Как выяснилось, журналисты поторопились!

11 февраля у этой детективной истории появилось продолжение.

Супруга Алиса якобы заявила о рождении… девочки! Как тут не вспомнить Пушкина? «То ли сына, то ли дочь…»

Смешно, но Алиса сделала заявление на закрытой от журналистов страничке в социальной сети. Поэтому и на этот раз стопроцентных доказательств нет.

Но тут уж, извините, одно из двух: или мальчик, или девочка.

Андрей с женой мечтали о совместном ребенке

После предыдущего раза пишем об этом с осторожностью.

Всякое в жизни бывает, вдруг у Андрея Аршавина завелся недоброжелатель, который время от времени теперь запускает слухи о рождении у него очередного сына.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ «МЛАДЕНЕЦ»

Между тем, семья Аршавина продолжает проводить спецоперацию под кодовым названием «Младенец». Держат круговую оборону. Ни слова журналистам. Государственная тайна.

Мы, конечно, позвонили мама Андрея, Татьяне Аршавиной. Она живет в Петербурге, а сын с женой в Казахстане, но знать-то должна, стала ли она бабушкой.

На этот раз мы обошлись без преждевременных поздравлений, просто попросили уточнить: родился у нее внук, внучка — или опять «утка» пролетела?

Но Татьяна Ивановна не стала ни подтверждать, ни опровергать эту информацию. И вообще вышла из себя.

— Не надо мне звонить! Мне это надоело! — разбушевалась Аршавина и бросила трубку.

Так что, к сожалению, поздравить ее с рождением внука не получилось. Или все-таки внучки?

Фото: скриншот со страница фан-клуба Аршавина «в контакте»

Добавим, что теперь у Аршавина шестеро детей: четверо своих, плюс двое детей жены от ее предыдущего брака. Получается почти половина футбольной команды.

Осталось еще чуть-чуть.