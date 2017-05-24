Описание медиаплеера Android TV BOX CS918-1800

Сегодня на рынке электроники можно обнаружить великое разнообразие приставок для телевизоров на базе операционной системы (ОП) Android. В принципе, ТВ-приставки независимо от производителя, используют и для работы во Всемирной паутине, так и для игр, с видео картинкой на домашнем телевизоре. Большой ЖК экран телевизионного приёмника как бы становится монитором компьютера. На данный момент производятся 2 вида ТВ-приставок на базе операционной системы (ОП) Android: флэшка и медиаплеер. В данной статье рассмотрим модель медиаплеера Android TV BOX CS918. Данное устройство относится к изделиям ОЕМ, поэтому может быть с разными названиями. Принципиальные схемы приставки не меняются, так как изготавливаются одним производителем. Комплектуется приставка обычными составляющими: блок питания, провод HDMI, кабель АV, пульт ДУ, кабель USB, инструкция. Перейдя по ссылке https://satmaster.kiev.ua/product/android-tv-box-cs918 можно ознакомиться с описанием медиаплеера Android TV BOX CS918.

Внешний вид приставки для ТВ мало чем отличается от роутора, с глянцевым пластмассовым корпусом, которая – увы, быстро приходит в неприглядный вид от прикосновений к нему. Подсвечивающаяся светодиодом кнопка питания находится на верхней панели. С тыльной части приставки расположены места подсоединения порта HDM, USB-микро (OTG), USB-хост, LAN-порт, вход для электропитания, антенна. С левого бока корпуса находятся дополнительный порт USB и разъём карты памяти.

Главной частью плеера есть Rockchip RK3188T – один из самых популярных чипсетов. Чипсет «заряжен» 4-х ядерн. процессором Cortex-A9 и с графикой GPU Mali-400 MP4. Возможность памяти плеера Android TV BOX CS918 составляет 2ГБ. Встроенная память сохранности контента — 8ГБ. Есть версии медиаплееров Android TV BOX CS918 с Bluetooth-модулем.

Медеаплеер Android TV BOX CS918 за всё время работы проявил себя с лучшими показателями. В его работе не было повода для разочарований. ТВ-приставка может использоваться часами при просмотре онлайн-видео, игр и телеканалов. И всё это возможно при высоком разрешении до 1080 р. Перейдя на сайт https://satmaster.kiev.ua/ можно подобрать различные виды медеаплееров.