Организатор детского фестиваля о скандале с Малаховым: «Я приношу извинения детям и родителям»

«КП» дозвонилась до руководителя фонда Art-Premium, чтобы разузнать, чем была вызвана нештатная ситуация в Кремлевском дворце [видео, аудио]

Андрей Малахов и руководитель фонда Art-Premium Светлана Суханова. ФОТО Первый Канал

В минувшую пятницу в Кремлевском дворце разгорелся нешуточный скандал. Тысячи детей и родителей, возмущенные тем, что остались без заветных кубков, освистали ведущего Андрея Малахова.

Напомним: талантливые дети со всех концов страны приехали в Кремлевский дворец на финал конкурса исполнительного искусства Art-Premium People Awards, организованный одноимённым фондом.

Комментарий организатора детского фестиваля, руководителя фонда Art-Premium Светланы Сухановой

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По словам родителей, они отдали за билет на концерт около двух тысяч рублей.

Однако в последний момент из-за технической накладки награждение победителей конкурса отменилось. Вместо этого ребятам предложили выступить на сцене Кремля. Мол, а кубки с дипломами получите в гостинице. Многих родителей юных дарований такой сценарий не устроил. Начались крики «Позор!». И только чудом Андрею Малахову удалось успокоить зрителей и продолжить концерт.

Во время финала детского конкурса под названием «Кубок Арт Премиум», в котором принимали участие талантливые дети со всей России, случился скандал. Фото: Е. Андреева

«КП» дозвонилась до организатора этого концерта и руководителя фонда Art-Premium Светланы Сухановой, чтобы выяснить, почему не удалось избежать скандальной ситуации.

— Все началось с недоумения родителей, вызванного тем, что их дети не участвуют в гала-концерте. Хотя никому не обещалось, что их ребятишки выйдут на сцену Кремля, — рассказывает «Комсомолке» Светлана Суханова. — Организаторы пытались сделать все возможное, чтобы дети получили дипломы на сцене, но регламент и тайминг мероприятия не позволил это осуществить. Мы оповестили всех участников конкурса, что награждение пройдет до гала-концерта. Но из-за затянувшихся репетиций не удалось этого сделать, поэтому мы перенесли награждение в гостиницу. В любом случае каждый ребенок был бы награжден. Мы проводим много мероприятий, никого не оставляем без диплома. Ради этого дети и приехали. Но технические обстоятельства поставили нас перед выбором — либо провести репетицию и концерт на достойном уровне, либо наградить детей, но оставить их без праздничного шоу.

Андрею Малахову с трудом удалось успокоить зрителей и продолжить концерт.Фото: YouTube

Поэтому мы сделали выбор в пользу гала-концерта, который дети ждали два года. Безусловно, ребятишки, вышедшие в тот вечер на сцену, остались всем довольны. А вот родители детей, которые не попали в список участников гала-концерта, устроили скандал.

— А почему их дети не участвовали в концерте?

— Потому что участников было четыре тысячи человек. Попасть всем на сцену Кремля невозможно, поскольку там пели те, кто прошел отбор. Мы изначально предупреждали, что шанс выступить на такой крупной площадке предоставляется только победителям конкурса.

Даже самые талантливые детишки-победители из-за тайминга мероприятия не вышли на сцену с сольными номерами. Они пели группами. Концерт прошел хорошо. У нас много положительных отзывов. Кто-то уехал счастливым, а кто-то ушел недовольным.

— А в итоге наградили детей?

— Есть детишки, которые уехали в тот же вечер, поэтому мы к ним направили курьеров, которые привезут им дипломы. Москвичи уже в большей степени награждены. А иногородних мы наградили в гостинице «Космос». Можно сказать, что дипломы и кубки уже нашли своих хозяев. Осталась только небольшая часть конкурсантов, которых мы наградим не позднее, чем до конца этой недели.

Мы приносим свои извинения детям и родителям за технические накладки.

Основная проблема — нехватка обратной связи. Это наша ошибка, это наша вина. Если бы все были предупреждены, что награждение переносится, то такого бы скандала не возникло.

Сейчас стараемся урегулировать этот конфликт.

Про детей хочется отдельно сказать. Все были очень хорошо подготовлены, борьба за победу была ожесточенной.

На мой взгляд, родителям не надо было накручивать детей. Все бы спокойно посмотрели концерт, потом организаторы вышли бы на сцену и объявили о том, где и когда состоится награждение. Никто бы не остался в обиде. Но данный хаос не позволил нам этого сделать.

— В интернете называют вас аферистами, мотивируя тем, что родителям пришлось купить билеты на этот концерт. Что вы ответите критикам?

— Мы делали проект бесплатным для двух категорий людей: для детей (участников конкурса) и для их педагогов. А для сопровождающих лиц были предусмотрены билеты за 2 тысячи 500 рублей. Это объявлялось и объяснялось заранее. Все расходы на проведение данного мероприятия легли на плечи фонда Art-Premium. Мы оплатили аренду сцены Кремля, декорации. С родителей мы взяли деньги за билеты, чтобы покрыть хотя бы небольшую часть наших расходов.

И вторая причина — регламент мероприятия. Если бы мы сделали концерт полностью бесплатным, то на него пришли бы не четыре тысячи, а шесть с половиной тысяч человек. И тогда было бы еще больше недовольных.

К нам дети попали абсолютно бесплатно. Хотя многие наши коллеги делают подобные мероприятия платными. В том числе и для детей.

— Режиссер Марина Аверина, принимавшая участие в организации вашего конкурса в Питере, в интервью нашим коллегам заявила, что у вас часто бывают накладки. Мол, у Art-Premium накопилось много долгов перед концертными площадками. Это правда?

— Если бы мы были должны многим концертным площадкам, то мы бы не вели свою деятельность и не возвращались бы в эти концертные залы. В Санкт-Петербурге и В Москве у нас не было проблем с площадками. Режиссер точно не прав. Я еще читала в прессе про то, что мы якобы не оплатили работу звезд, выступавших на концерте. Это тоже ложная информация. Могу точно сказать, что все оплаты проведены.

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Слишком дорогой диплом

Денис КОРСАКОВ

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Если честно, мы в редакции «КП» долго не могли взять в толк: откуда в Государственном Кремлевском дворце взялось столько несчастных детей и родителей? Что, «Кубок Арт-Премиум» — невероятно важный и серьезный конкурс? Разве его победителей узнает в лицо вся страна, как в случае с детским «Голосом» или «Синей птицей»? Разве ребенка потом ждут реальные слава и успех?.. Да нет же: его, скорее всего, ждет диплом, то есть всего лишь бумажка. Но ради этой бумажки родители везут ребенка за тридевять земель — из Якутии или Забайкалья, тратятся на гостиницы, на питание… В сравнении с этими деньгами те пять с половиной тысяч, которые просят организаторы «Кубка» за участие и вход в зал, — ерунда, копейки. (подробности)

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— Я думаю, эта история не только про плохую организацию мероприятия, но и про родителей, которые пытаются реализовать свои амбиции через своих детей, — поделился в нами Андрей Малахов. — Хотя родительское негодование тоже понять можно. Они вместе с детьми приехали из самых отдаленных уголков нашей страны, после тяжелой дороги провели несколько часов на отборочном этапе конкурса, устали… За эти страдания они рассчитывали хотя бы на поощрительные дипломы (подробности)

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— Сколько мы объездили конкурсов — этот был самый худший в плане организации. На сайте был выложен точный распорядок дня: во сколько регистрация на конкурс, во сколько надо собраться и т. д. Не соблюдалось ничего! Мы приехали вовремя и везде ждали, — рассказала Радио «Комсомольская правда» Наталья, мама шестилетней Насти Федотовой. — Детям пообещали, что все они выйдут на сцену Кремля, получат свои награды. Ребята этого ждали. В итоге нас продержали в холле. Дети были голодные, падали в обморок. Кинули ребятишек! Был жуткий бунт, скандал (подробности)

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