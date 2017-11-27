Оригинальные подарки на День Рожденья для друга

mavit
Автор: mavit Ноябрь 27, 2017 04:58

Оригинальные подарки на День Рожденья для друга

Друзьями обычно становятся люди, которые долгое время знакомы, и вместе многое пережили, выручая друг друга с трудных ситуаций. И поэтому выбор подарка не должен быть трудным. А когда сталкиваешься с этим, то выбрать нужный подарок не так просто, как казалось.

 Для того чтобы выбрать оригинальный подарок своему другу то, можно подобрать именную футболку, подробнее смотрите ссылку. А если этот вариант не актуален для подарка другу, то необходимо по очереди задать себе следующие вопросы:

•Чем увлекается друг и что ему нравится?
•Какую сумму денег готов потратить человек на подарок другу;
•Имеет ли он семью или холост?
•Чего бы он хотел?
•Его отношение к предметам, которые сделаны своими руками.

При помощи ответов на эти вопросы можно подобрать подарок для друга. Нужно хорошо подумать, может товарищ в разговоре не один раз упоминал о своём желании, тогда выбор подарка намного упрощается. Из оригинальных подарков, которые любит получать каждый мужчина, можно выделить следующие:

•Ноутбук:
•Современный смартфон со всеми приложениями;
•Планшет.

Ведь мужчины всегда остаются детьми, так как им интересно смотреть различные мультфильмы, и играть во многие игры, пока они доедут до места работы, на которую затрачивается большое количество времени. При выборе подарка очень важно учитывать возраст товарища и его семейное положение. Для женатого друга, могут подойти такие подарки, которыми будут пользоваться все члены его семьи, а для холостого друга необходим подарок, которым будет пользоваться, он один. К таким подаркам можно отнести:

•Зажигалку в виде сувенира;
•Набор строительных инструментов;
•Набор для туриста;
•Фотоаппарат;
•Набор для бритья;
•Декоративные шахматы, при условии, если у друга есть увлечение ими.
•Сувенирную кружку под пиво, или керамическую бочку с краником;
•Для рыболова можно подарить хорошую удочку, или спиннинг, с набором различных блёсен.

Если другом является мальчик, то ему лучше подарить что-то, сделанное своими руками или подарить торт, изготовленный самим, ведь многие мальчики являются сладкоежками. Кроме этого ему будет хорошим подарком картина или яркий шарф, который он будет носить в зимнее время.

 

 

 

 

 

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 27, 2017 04:58
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