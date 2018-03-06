«Оскар» обрел «Форму воды». Главный приз у Гильермо дель Торо

Выбор Американской академии киноискусств оказался предсказуемым [видео]

Фильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды» завоевал главную награду киноакадемии США «Оскар»

На 90-й церемонии вручения «Оскаров» американская киноиндустрия занималась, главным образом, обновлением своих кадров. Многие из лауреатов, допущенных в этом году на священный пантеон, в высший эшелон мирового кино, не только никогда не держали в руках золотой статуэтки, но даже ни разу не были на нее номинированы. Так, в отличие от, скажем, Мэрил Стрип, номинированной в этом году в 21-й раз, никогда до сих пор не были отмечены Академией ни отличный характерный актер Сэм Рокуэлл, сыгравший помощника шерифа в «Трех билбордах на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха, ни столь же потрясающая, но до сего времени мало кому известная Эллисон Дженни, исполнившая роль матери главной героини, фигуристки Тони Хардинг, в черной комедии «Тоня против всех». Между тем, именно им достались актерские награды в категории «лучшая второплановая роль».

Мэрил Стрип в этом году была номинирована на «Оскар» в 21-й раз в своей карьере

За лучший оригинальный сценарий наградили 39-летнего чернокожего Джордана Пила, написавшего и поставившего «молодежный ужастик» под названием «Прочь». Разумеется, это его первая номинация на «Оскара». Вообще, фильм в таком жанре, к тому же с сильным уклоном в трэш — мягко говоря, не частый гость на престижных церемониях, но, во-первых, у картины Пила серьезная идеологическая начинка, а, во-вторых, он проходит по «афро-американской квоте»: каждый год в недрах американской киноиндустрии раздаются стоны о слабой репрезентации в номинациях разнообразных меньшинств. Ввиду небольшой конкуренции на этом поле довольно скромная по художественным достоинствам проекция страшной приниженности афро-американцев в современном, как будто бы сверхтолерантном американском обществе неизбежно выдвинулась в ряд серьезных «оскаровских» претендентов. Название «Прочь» следует трактовать как призыв держаться подальше от «белых», не даваться им в руки и со всех ног бежать от них, ибо что они могут предложить чернокожим, помимо парочки «Оскаров»?

За лучший оригинальный сценарий наградили 39-летнего чернокожего Джордана Пила

За лучший адаптированный сценарий был награжден выдающийся режиссер Джеймс Айвори. Трижды номинированный за свои фильмы «На исходе дня», «Комната с видом» и «Усадьба «Говардс Энд», почти 90-летний маэстро удостоился своего первого в жизни «Оскара» за сценарий к фильму Луки Гуаданьино «Зови меня своим именем». Это одна из давно заслуженных побед нынешней церемонии, которым действительно хочется аплодировать.

90-летний маэстро Джеймс Айвори удостоился своего первого в жизни «Оскара»

Не самый удачный ремейк «Бегущего по лезвию» принес «Оскара» за лучшую операторскую работу выдающемуся оператору Роджеру Дикинсу (это его 14-я номинация), снявшему, помимо прочего, все фильмы братьев Коэнов. Этот же фильм предсказуемо наградили за лучшие спецэффекты.

Не самый удачный ремейк «Бегущего по лезвию» принес «Оскара» за лучшую операторскую работу выдающемуся оператору Роджеру Дикинсу

Кто бы ни выиграл «Оскара» в ключевой номинации «лучший режиссер», он бы оказался дебютантом — ни один из номинантов никогда не получал этой награды. Но Гильермо дель Торо, удостоившийся ее за сказку для взрослых «Форма воды», никогда не был на нее номинирован (лишь за сценарий «Лабиринта Фавна). Его фильм лидировал по количеству номинаций (13), получил реальные призы только в четырех — за режиссуру, музыку, работу художника. И лучший фильм! Мексиканский маэстро, всегда снабжающий свои фантасмагории универсальным гуманистическим месседжем, сделал любовь немой уборщицы с покрытым чешуей мутантом метафорой всякой «запретной страсти», и выиграл по-крупному, с чем его можно только поздравить.

Фильм Гильермо дель Торо Форма воды выиграл главный приз Американской Киноакадемии .

Главный приз у Гильермо дель Торо

Знаменитый британский актер Гэри Олдман был номинирован за фильм «Темные времена» всего во второй раз. Но за роль Уинстона Черчилля он просто не мог не получить своего первого «Оскара»: с 2000-го года 10 актеров и 8 актрис получили эту награду в номинации за главную роль именно за изображение реальных исторических лиц.

Гэри Олдман получил Оскар в номинации Лучший актер .Гэри Олдман получил Оскар в номинации Лучший актер

Награду Олдману вручила Джейн Фонда

Единственная из награжденных в основных категориях, кто уже был удостоен «Оскара» — это Фрэнсис Макдорманд, получившая его когда-то за «Фарго», но так великолепно сыгравшая главную роль в «Трех билбордах на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха, что статуэтку просто не могли пронести мимо нее. Заставив подняться всех находившихся в зале номинанток, Макдорманд акцентировала тему женского превосходства в мире мужского харассмента, которая, в отличие от «Золотого глобуса», неожиданно вяло была представлена на этой церемонии.

Фрэнсис МакДорманд получила Оскар за лучшую женскую роль.Фрэнсис МакДорманд получила Оскар за лучшую женскую роль

Единственная из награжденных в основных категориях, кто уже был удостоен «Оскара» — это Фрэнсис Макдорманд

«Оскар» за лучший иноязычный фильм достался чилийской «Фантастической женщине», которая обошла и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, и «Квадрат» Рубена Эстлунда, и все остальные фильмы, представленные в этой номинации. Героиня картины Себастьяна Лелио (в исполнении реального транссексуала, Даниэлы Веги) – экс-мужчина, а ныне женщина, и вправду вполне себе фантастическая, но вынужденная сражаться за свои права, которых, в общем, у нее нет. Картина Лелио, переводя когда-то скандальный сюжет в поле мейнстрима, призывает к человеческому отношению к людям «третьего пола» — но этот публицистический призыв реализован с такой мерой художественности, что прогрессивные киноакадемики не могли его не оценить.

«Оскар» за лучший иноязычный фильм достался чилийской «Фантастической женщине»

«Оскар» за лучший документальный фильм отошел картине Брайана Фогеля «Икар» на актуальную тему спортивного допинга — ее автор втерся в доверие к самому Григорию Родченкову, которому мировой спорт обязан самым большим скандалом в своей истории.

«Оскар» за лучший документальный фильм отошел картине «Икар»

Награда за лучший анимационный фильм не могла не достаться «Тайне Коко», до «Оскара» уже успевшей собрать все существующие призы в своей категории.

Награда за лучший анимационный фильм не могла не достаться «Тайне Коко»

Распределение «Оскаров» не стало большой сенсацией — скорее наоборот, большинство из врученных (и не врученных) наград было достаточно предсказуемыми. В технических номинациях лидировал «Дюнкерк» Кристофера Нолана — он получил «Оскары» за лучший монтаж, монтаж звука, сведение звука, хотя был достоин большего.

В технических номинациях лидировал «Дюнкерк»

Как и фильм Пола Томаса Андерсона, «Призрачная нить», превосходящий многих остальных кандидатов по содержанию искусства. Но он вынужден был удовольствоваться единственной наградой — за лучшие костюмы, что звучит как насмешка, поскольку его главный герой — модельер. За грим поощрили фильм «Темные времена»: накладные щеки Уинстона Черчилля сильно помогли Гэри Олдману одержать победу, хотя и не сделали его похожим на легендарного британского премьер-министра.

КСТАТИ

Лучшие и худшие платья «Оскара»: Сандра Баллок, Хелен Миррен и Николь Кидман показали образы за миллионы долларов

На предыдущих крупных церемониях этого года («Золотой Глобус», «Грэмми») звезды своими нарядами выражали своё отношение к секс-скандалам в киноиндустрии, то надевая чёрные платья, то прикалывая к платьям розы. На «Оскаре» актрисы, видимо, исчерпав все возможности для молчаливого протеста, решили просто блистать. Западные СМИ сообщили, что полностью собраться актрисе категории А на вручение наград Киноакадемии стоит около 10 миллионов долларов. Посмотрим, кому удалось устроить «выход года» и оправдать вложения, а кто не смог произвести впечатление. (подробности)

ИНТЕРВЬЮ

Гильермо дель Торо: Думаю, что наполовину она рыба!

«Форма воды» — сказка для взрослых в антураже шпионского детектива 1960-х годов. Спецслужбы держат в спецлаборатории отловленного где-то водяного монстра, собираясь использовать его в борьбе с СССР. Неизвестно, как сложилась бы его судьба, если бы в покрытую чешуей амфибию не влюбилась немолодая и не очень красивая уборщица (английская актриса Салли Хокинс). Которой неожиданно ответило взаимностью это существо. За эту метафору запретной любви дель Торо был удостоен «Золотого льва» Венецианского фестиваля и премии «Золотой глобус» как лучший режиссер. (подробности)

Кому достался «Оскар» 2018.Американская киноакадемия раздала главную награду года за лучшие работы в мировой киноиндустрии