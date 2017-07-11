Особенности получения кредита пенсионерам

Выход на пенсию в современной жизни не заставляет останавливаться – наоборот, у многих пенсионеров появляется возможность осуществить свои заветные мечты. Но для того, чтобы получить желаемое, отложенных денег не всегда оказывается достаточно. А получение кредита доступно не во всех банках из-за возрастных показателей и условий, выдвигаемых к имеющемуся стажу. Что же в данном случае делать – отказаться от мечты?! Нет. Именно для таких людей действуют особые кредитные программы, позволяющие взять взаймы необходимые средства.

Дело в том, что если бы мы тщательно изучили все кредитные истории, мы обнаружили бы то, что наиболее ответственными заемщиками являются пенсионеры. Кредит пенсионерам давать можно, потому что они являются клиентами со стабильным доходом и погашают кредит своевременно. Надежные банки России рассмотрели возможность предоставления кредитных услуг данной категории населения с учетом всех особенностей возврата кредитных средств.

Заемщики могут оформить кредиты в определенных банках на льготных условиях, соблюдая определенные требования, а именно:

1) Достижение пенсионного возраста (за несколько лет или месяцев до оформления пенсии клиент не может оформить льготный кредит).

2) Возраст, при котором будет погашен кредит, должен соответствовать показателям от шестидесяти пяти до семидесяти пяти лет (без поручителей).

3) Кредитная история также играет немалую роль. Если ранее не возвращались кредиты и были частые просрочки сроком от пяти до тридцати пяти дней, скорее всего вам будет отказано в получении кредита. При наличии нарушений финансовых правил кредитования, которые были допущены больше одного года назад, после чего вы смогли исправить ситуацию – можете рассчитывать на положительный ответ по этому вопросу.

4) Доход должен быть достаточным – для того чтобы кредит был возвращен банку. Если сумма требуется выше той, которую банк готов предоставить – необходимо привлекать поручителей. Сумму, которую составляет необходимый доход, рассчитывают таким образом, чтобы суммарный доход не был меньше пятидесяти пяти процентов после оплаты ежемесячного платежа. Стоит учесть следующий момент: если доход слишком мал, то банк, выдавая средства, рискует невыплатой долга, поэтому процент, установленный по кредиту, будет несколько выше, нежели в других случаях.

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