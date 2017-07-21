Особенности профессии переводчика

Профессия переводчика – творческий и сложный вид деятельности

Переводить тексты непросто. Чтобы стать переводчиком необходимо обязательно получить лингвистическое образование, регулярно практиковаться. Еще один немаловажный фактор – постоянное обучение на протяжении всей карьеры.

Это расширяет кругозор специалиста и его профессиональные навыки.

Переводчики сталкиваются с текстами разных тематик в процессе работы. Например, юридические, медицинские, экономические документы. Их очень непросто перевести даже опытным специалистам.

Основная трудность, которую приходится преодолевать, это выполнять перевод специфических терминов. Дело в том, что в некоторых случаях в целевом языке попросту отсутствует аналог того или иного определения. Соответственно, нужно обращать внимание на контекст, в котором было употреблено выражение. И разъяснять суть явления своими словами.

А случается и так, что не представляется возможным сделать грамотный перевод, так как средствами целевого языка нельзя решить эту задачу. Данная публикация посвящена различным проблемам, которые приходится решать переводчикам.

Технические материалы

Типичным примером подобных документов выступают инструкции к оборудованию. Подобные задачи рекомендуется доверять опытным специалистам. Одно из ключевых условий – владение предметной областью. То есть переводчик должен разбираться в тематике. Неудивительно, что кроме лингвистического специалист имеет техническое образование. Подробнее о технических переводах вы можете прочитать здесь: http://azbuka-bp.ru/technical.html.

Переводчики используют любую возможность для упрощения своей деятельности. При наличии схем и изображений внимательно их изучают, что позволяет быстрее вникнуть в смысл. Ведь есть наглядный пример.

Неотъемлемой составляющей технических текстов является терминология. Необходимо правильно подобрать аналог каждому термину. При отсутствии соответствующей фразы в целевом языке нужно уметь своими словами разъяснить смысл. В процессе работы исполнитель пользуется справочными материалами, без которых ему не обойтись. В технических переводах недопустимы неточности, двусмысленности и ошибки. Поскольку их цена особенно велика.

Перевод на иностранный язык

Это отдельный разговор. Эффективнее всего поручить эту задачу переводчику-носителю. То есть человеку, для которого язык, на который переводится текст, является родным. В данном случае акцент делается на целевую аудиторию, для которой предназначается материал. Поэтому текст должен быть понятным и доступным.

Заключение

Кроме переводов тектов и документов, клиенты бюро переводов часто заказывают дополнительные услуги — консульскую легализацию и апостилирование документов. Сотрудничайте с профессионалами: обращайтесь в агентства и бюро переводов.