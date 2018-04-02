От сердечного приступа умер Михаил Угаров

В Москве скончался основатель и художественный руководитель московского театра документальной пьесы «Театр.doc»

Главное дело в жизни Угарова был «Театр.doc»

Михаил Угаров скоропостижно скончался вчера вечером от сердечного приступа. Ему было 62 года.

1 апреля он был гостем на юбилей «Новой газеты», которая отмечала 25-летие. А вернувшись домой, почувствовал сильную боль за грудиной. Скорая приехала быстро, но спасти Михаила Юрьевича не удалось.

«У нас нет сейчас ни слов, ни сил об этом говорить. Мы очень вас любим, Михаил Юрьевич», — написали в Facebook его коллеги.

Драматург, режиссер и сценарист Михаил Угаров учился в Литературном институте имени А. М. Горького.

В середине 1990-х он был одним из организаторов и участников творческого совета «Дебют-центра» в Центральном Доме актёра. И одним из авторов сценариев сериалов «Петербургские тайны» и «Дневник убийцы». Был руководителем программы «Моя семья» (РТР), которую вел Валерий Комиссаров.

Угаров организовывал фестиваль молодой драматургии «Любимовка». Был у истоков создания «Центра драматургии и режиссуры А. Казанцева и М. Рощина». Именно там он впервые дебютировал как театральный режиссер — поставил спектакль «Облом off», за который получил приз зрительских симпатий на фестивале «Золотая маска».

Но главное дело его жизни — «Театр.doc» — независимый документальный театр, который в 2002 году он создал вместе с Александром Родионовым и своей женой и постоянным соавтором Еленой Греминой. Суть этого театре – жесткая привязанность к действительности и публицистичность.

Как режиссер он поставил спектакли «Война молдаван за картонную коробку» по пьесе Родионова, «Сентябрь.doc», «Час восемнадцать» Елены Греминой, «Синий слесарь» Михаила Дурненкова и многие другие.

Например, «Час восемнадцать» рассказывает о последних минутах жизни юриста Сергея Магнитского. Пьеса была написана на основе тюремные дневники Магнитского. Недавно в театре вышла новая постановка Угарова — «Человек из Подольска», поставленный по пьесе финалиста премии «Большая книга» Дмитрия Данилова.

«Это один из людей редкой честности и благородства – тех, что в нынешней ситуации становятся на вес золота. Причина смерти – сердечный приступ – тоже в духе времени, которое настигает своей подлой дланью именно таких, как он, не равнодушных и не зомбированных», — написал на своей страничке в ФБ кинокритик Андрей Плахов.