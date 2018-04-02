От сердечного приступа умер Михаил Угаров

mavit
Автор: mavit Апрель 2, 2018 17:45

От сердечного приступа умер Михаил Угаров

В Москве скончался основатель и художественный руководитель московского театра документальной пьесы «Театр.doc»

От сердечного приступа умер Михаил Угаров

Главное дело в жизни Угарова был «Театр.doc»

Михаил Угаров скоропостижно скончался вчера вечером от сердечного приступа. Ему было 62 года.

1 апреля он был гостем на юбилей «Новой газеты», которая отмечала 25-летие. А вернувшись домой, почувствовал сильную боль за грудиной. Скорая приехала быстро, но спасти Михаила Юрьевича не удалось.

«У нас нет сейчас ни слов, ни сил об этом говорить. Мы очень вас любим, Михаил Юрьевич», — написали в Facebook его коллеги.

Драматург, режиссер и сценарист Михаил Угаров учился в Литературном институте имени А. М. Горького.

В середине 1990-х он был одним из организаторов и участников творческого совета «Дебют-центра» в Центральном Доме актёра. И одним из авторов сценариев сериалов «Петербургские тайны» и «Дневник убийцы». Был руководителем программы «Моя семья» (РТР), которую вел Валерий Комиссаров.

Угаров организовывал фестиваль молодой драматургии «Любимовка». Был у истоков создания «Центра драматургии и режиссуры А. Казанцева и М. Рощина». Именно там он впервые дебютировал как театральный режиссер — поставил спектакль «Облом off», за который получил приз зрительских симпатий на фестивале «Золотая маска».

Но главное дело его жизни — «Театр.doc» — независимый документальный театр, который в 2002 году он создал вместе с Александром Родионовым и своей женой и постоянным соавтором Еленой Греминой. Суть этого театре – жесткая привязанность к действительности и публицистичность.

Как режиссер он поставил спектакли «Война молдаван за картонную коробку» по пьесе Родионова, «Сентябрь.doc», «Час восемнадцать» Елены Греминой, «Синий слесарь» Михаила Дурненкова и многие другие.

Например, «Час восемнадцать» рассказывает о последних минутах жизни юриста Сергея Магнитского. Пьеса была написана на основе тюремные дневники Магнитского. Недавно в театре вышла новая постановка Угарова — «Человек из Подольска», поставленный по пьесе финалиста премии «Большая книга» Дмитрия Данилова.

«Это один из людей редкой честности и благородства – тех, что в нынешней ситуации становятся на вес золота. Причина смерти – сердечный приступ – тоже в духе времени, которое настигает своей подлой дланью именно таких, как он, не равнодушных и не зомбированных», — написал на своей страничке в ФБ кинокритик Андрей Плахов.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Апрель 2, 2018 17:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Дмитрий

    Дмитрий

    Отличная статья

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважением

    Читать статью
  • галина

    галина

    девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиями

    Читать статью
  • Татьяна

    Татьяна

    А, когда можно документы подовать?

    Читать статью
  • Gang

    Gang

    Необходимо бойкотировать любые концерты,фестивали и выставки,организуемые Бериными.Ни копейки на нужды извращенцев!Вот тогда Спиваков,Нетребко и Эйвазов будут вынуждены искать новых,нормальных и…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии