Отец Виктора Цоя о фильме про сына: Моего мнения никто не спрашивал

Режиссер Кирилл Серебренников заявил, что покажет кино о молодости музыканта

Роберт Цой рад, что люди помнят его сына

НОВОЕ КИНО

Казалось бы, что нового можем мы узнать про лидера группы «Кино»? Однако нашлись люди, которые уверены: мы знаем далеко не все.

В жизни Виктора Цоя много тайн и загадок, особенно в начале его музыкального пути. И эти «белые пятна» собирается высветить Кирилл Серебренников в своем новом фильме, на этот раз – о юных годах Виктора Цоя.

Названия у фильма пока нет, зато есть сценарий, намечены сроки съемок – август, и скоро начнется кастинг на роли. Главная интрига – кто сыграет Виктора Цоя в 18 лет. Этот актер, по идее, должен быть похож не только внешне, но и внутренне, что особенно сложно, иначе образу на экране никто не поверит.

А верит ли в новый фильм о сыне отец Виктора, Роберт Цой? С этим вопросом «Комсомолка» и позвонила Роберту Максимовичу.

— Честно говоря, у меня есть сомнения, — сказал Роберт Максимович. – Насколько я слышал, они хотят показать период с 1970 года, а в Вите в то время было всего 8 лет! Они что, хотят снять о его детстве?

Мы объяснили папе, что его сыну в фильме будет лет 17-18, самое начало музыкальной деятельности, работа в группе «Палата № 6».

«ПРО ВИКТОРА ИЗВЕСТНО ВСЕ»

— Да, он как раз бросил Серовское училище, и мама была недовольна – она видела его художником.

— А вы кем его видели?

— Я? Трудно сказать… Я очень хорошо помнил себя в 16-18 лет…

Мы спросили Роберта Максимовича, как он в целом относится к идее фильма, обращался ли к нему кто-нибудь за консультацией.

— Никто не обращался, не звонил. Но я не в обиде.

— А как вы относитесь к идее, что кто-то сыграет вашего сына?

— Даже не представляю, кто может это сделать!

— Обещают, что в картине покажут малоизвестные факты биографии Виктора. О чем мы еще не знаем?!

— Нет такого! — уверен отец. – Это они лукавят, хотя привлечь внимание. Про Виктора известно все.

— Но вы не против, что снимут такой фильм? Смотреть будете?

— А как я могу быть против? Я же ничего не знаю про этого режиссера, не видел его работ. Все зависит от того, как у них получится.

Пока Роберт Максимович был настроен вполне лояльно. Только повторял, что многое зависит от того, как режиссер справится с задачей.

Напоследок мы поинтересовались, как Роберт Максимович себя чувствует, ведь несколько лет назад он перенес тяжелую операцию, затем долгую реабилитацию, ради чего его жена продала квартиру, а поклонники собирали деньги, чтобы оплатить лечение в Израиле.

— Спасибо, сейчас все хорошо, — улыбнулся Роберт Цой. – Разве что зуб может заболеть, а больше ничего.

СПРАВКА «КП»

Кирилл Серебренников родился 7 сентября 1969 года в Ростове-на-Дону.

Первый спектакль поставил еще в школе, которую окончил с золотой медалью.

В 1992 году с красным дипломом окончил физический факультет Ростовского государственного университета. Но продолжал заниматься режиссурой.

Ставил спектакли во многих театрах сначала Ростова-на-Дону. Затем в столице. В том числе в МХТ, Большом театре. В Петербурге в Мариинском театре поставил оперу Верди «Фальстаф».

Работал на телевидении, снимал клипы и кино. На его счету шесть художественных фильмов, документальный и четыре сериала, в том числе «Дневник убийцы».

Имеет много наград, в том числе главные — «Кинотавра-2006» и Римского международного кинофестиваля «Festa del Cinema» — за фильм «Изображая жертву».

С 2012 года руководит «Гоголь-центром».