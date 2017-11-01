Популярный актер запел и снял в дебютном ролике обнаженную даму [видео]

Алексей теперь не только режиссирует, но и поет

Рыжеволосая бестия Ева Бергер (кто не в курсе, это известная порноактриса) разгуливает по городу в чем мать родила. Это скандальные кадры из дебютного клипа Алексея Панина.

Да, вы не ослышались. Алексей теперь не только режиссирует, но и поет. Об этом мы расспросили у самого актера.

— Да, это будет достаточно скандальный клип, — не стал отрицать в беседе с «КП» Алексей Панин. — В моем клипе снимается порноактриса Ева Бергер (она же Надежда Никитина). Она достаточно известна в своем жанре, активно снимается в европейских студиях. Но порно в клипе не будет. Надя будет обнаженная ходить по улице, будет откровенная сцена с ее участием в душе. И будет сцена, где она будет меня пороть в чулках. Сюжет клипа навеяли скандальные истории, связанные со мной. В этом клипе я смеюсь сам над собой. Можно сказать, что этим клипом я ставлю точку в своих секс-скандалах.

Когда Алексей Балабанов снимал фильм «Жмурки», он говорил, что этой картиной он хочет поставить точку в истории всех фильмов про бандитов. Так и здесь.

Песню, на которую я снимаю клип, мне подарил Стас Костюшкин. И для меня удивительно, что он сейчас от этого открещивается. Мы с ним вроде бы товарищи, будет обидно, если эта история нас с ним рассорит. Пока у Стаса выключен телефон, но я надеюсь, что мы с ним объяснимся. Думаю, когда Стас увидит клип, он ему понравится.

— А почему ты вдруг запел?

— Я пел с Сати Казановой в проекте «Две звезды», но я не ахти какой певец и совершенно не собираюсь себя позиционировать, как серьезного вокалиста. Это просто штука, прикол — не более того. Есть в дальнейшем планы, что я буду в роли диджея на проекте, посвященном 90-м. А пока мы просто снимаем веселый клип.

Панин выложил в Сеть кадры скандального клипа с порноактрисой.Популярный актер запел и снял в дебютном ролике обнаженную даму