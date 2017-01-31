Папарацци поймали исхудавшую Анджелину Джоли на улице

Чтобы замаскировать катастрофическую потерю веса, актриса летом ходит в теплой одежде [фото]

Папарацци поймали Анджелину на улице.

Близкие Анджелины Джоли уже давно бьют тревогу по поводу ее здоровья: актриса похудела до 34 килограммов и продолжает терять вес. В том, что Анджелина действительно выглядит изможденной, на днях убедились папарацци, которые встретили Джоли и ее детей во время прогулки в Малибу. Анджелина привезла в один из местных торговых центров младших детей – восьмилетних близнецов Нокса и Вивьен.

Актриса привезла ребятишек на шопинг и в компании телохранителя быстро вышла из машины и зашла в торговый центр. Но даже этих минут хватило чтобы разглядеть ее слишком худые ноги и осунувшееся лицо. Все остальное звезда прятала под просторным пальто, которое она скомбинировала с кожаными брюками и высокими сапогами.

Хотя актрис аи скрывает фигуру под просторной одеждой, заметно, что ее ноги выглядят как палочки.Фото: EAST NEWS

Актриса составляла резкий контраст со своей дочкой Вивьен, которая выскочила из автомобиля в коротких шортиках и топе без рукавов. Учитывая, что температура в эти дни в Малибу стоит вполне летняя – столбик термометра днем доходит до плюс 22 градусов, Вивьен одета вполне по погоде. А вот по поводу излишне утепленного вида Анджелины можно усомниться: для чего ей нужно пальто – чтобы действительно согреться, или же чтобы скрыть под просторной одеждой слишком бросающуюся в глаза худобу?

В отличие от Джоли ее дочь Вивьен была одета по погоде — в летние шорты и легкий топ.Фото: EAST NEWS

Между тем, пока Анджелина с детьми развлекается шоппингом, Брэд Питт затеял в их семейном особняке генеральную уборку. Как сообщает портал Radaronline.com, несколько дней назад актер вернулся в их с Анджелиной дом и решил избавиться от ненужных вещей, а заодно и от старых воспоминаний. Папарацци сфотографировали огромный фургон, припарковавшийся возле ворот поместья Питта: рабочие грузили в него коробки, которые они выносили из дома, небрежно кидая их внутрь, словно ненужный хлам. При этом из коробок высыпались рамки для фотографий и милые безделушки-сувениры – то, чем звездное семейство раньше дорожило, и от чего Брэд теперь решил отказаться, чтобы не бередить душу.

Напомним, актер по-прежнему лишен права на опеку: дети живут с Анджелиной и видятся с отцом в редкие часы и только под присмотром психолога. Брэд проходит тест на алкоголь и наркотики как минимум раз в неделю и посещает занятия с психотерапевтом.