Павел Воля, изобразивший уральцев «гопниками», отменил концерт в Екатеринбурге

Выступление должно было пройти 25 декабря [видео]

Павел Воля так и не долетел до уральской столицы

Шоумен Павел Воля отменил свои концерты в Тюмени и Екатеринбурге. Об этом юморист сообщил на своих официальных страницах в соцсетях. В отмене выступлений юморист обвинил организаторов.

— По вине организаторов концерты в Тюмени и Екатеринбурге отменяются. Сам расстроился очень. Дорогие зрители, вам вернут деньги, а мы проведем эти концерты в другой раз. О датах сообщу. Простите, что так получилось, — написал Воля.

Концерт в ККТ «Космос» не состоится

При этом сами организаторы мероприятия, которые категорически не устроили Волю, об отмене шоу – ни сном, ни духом. О том, что «гламурный подонок» не приедет в уральскую столицу в киноконцертном театре «Космос» узнали от журналистов. Никакой официальной информации по этому поводу не поступало. Что делать зрителям, которые приобрели билеты на концерт, пока непонятно.

Напомним, что жители Екатеринбурга итак обижены на Волю. Находясь на гастролях в Штатах, комик изобразил своих потенциальных уральских зрителей «гопниками».

— Стоит отметить Америку, знаете, в каком смысле?, — шутил Павел Воля перед жителями США. — Просто представьте себе. Мы находимся с вами в Нью-Йорке. Мы сидим в зале. Нас больше тысячи человек. Я выступаю по-русски. Вы все в зале русские. Это сердце Америки. Этот вечер возможен. Он возможен. Да! Реально. Я не представляю себе где-нибудь в Екатеринбурге концерт американского стенд-ап комика. Просто представьте в Екатеринбурге собрался полный зал американцев. В Екатеринбурге! И он там по-английски для них че-то […] фигачит, выступает. Американцы все ржут, смеются. И не боятся выходить из этого зала. Обратно на улицу идти. Потому что я уже представляю, кто бы там за дверьми зала находился. Которые — (сел на корточки, изображая гопников): «[…], скоро закончится. Ща пойдут. Иди сюда!«. Сразу бы были эти пацанчики.

После такого пассажа в соцсетях поднялся шквал критики и посыпались призывы «бойкотировать Волю». Однако отходчивые уральцы «гламурного подонка» простили и раскупили билеты на его концерт. Юморист в итоге извинился перед жителями Екатеринбурга, уточнив, что его слова не так поняли, но сам устроил уральцам бойкот. Правда, пообещал приехать в следующий раз.

— Соберемся в следующем году и посмеемся, как следует. Обнял всех крепко. Не вешать нос, гардемарины, — сообщил своим екатеринбургским и тюменским фанатам «гламурный подонок».

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Павел Воля обидел екатеринбуржцев. Видео: PavelVolyaOfficial/Youtube.com