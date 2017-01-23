Пелагея в первый раз стала мамой
Певица родила своему мужу хоккеисту Телегину дочь Таисию
У хоккеиста ЦСКА Ивана Телегина и известной певицы Пелагеи родилась дочка.
У хоккеиста ЦСКА Ивана Телегина и известной певицы Пелагеи родилась дочь. Ивана, который сейчас выступает на Матче всех звезд КХЛ в Уфе, поздравили с этим событием в перерыве игры. Счастливому отцу прямо на льду вручили фигурку неваляшки. Иван сообщил журналистом, что дочку назвали Таисией.
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Кстати, сборная дивизиона Тарасова, за которую выступает Телегин, разгромила команду дивизиона Боброва (6:2).
Напомним, что хоккеист женился на известной певице в 2016 году, сразу после чемпионата мира по хоккею. Пелагея после свадьбы отказалась участвовать в шоу «Голос» в качестве тренера-наставницы. Певица еще недавно приходила на хоккей болеть за мужа, хотя была на 8-м месяце беременности.
30-летняя Пелагея уже была замужем, но это ее первый ребенок. А вот у 24-летнего Ивана Телегина от первого гражданского брака есть сын.
КАК ЭТО БЫЛО
Пелагея выбирает роддом
Пелагея изо всех сил старается скрывать свою личную жизнь от поклонников, однако слухи о ее семейном счастье все равно просачиваются в прессу. И хотя артистка последнее время не появляется на публике и никак не комментирует свое интересное положение, близкие из окружения пары признаются, что Пелагея и Иван вовсю готовятся стать родителями (подробности)
Беременная Пелагея примчалась в Канаду, чтобы поддержать мужа
Интересное положение, в котором сейчас находится певица Пелагея, не помешало ей отправиться в Канаду, чтобы поддержать мужа, хоккеиста Ивана Телегина на важном для него матче. Команды России и Северной Америке сошлись на льду в споре за выход на Кубок мира и звезда посчитала, что в такой ответственный для карьеры супруга момент должна быть рядом. И нужно отметить, что благодаря усилиям молодожена, россияне одержали победу со счетом 4:3. Правда, спортсмен получил травму, отбирая подачу противника (подробности)
Тайная свадьба: Пелагея вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина
Им бы в разведке служить! Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин тайно сыграли свадьбу. 16 июня исполнительница фолк-музыки вышла замуж за своего возлюбленного, с которым встречалась несколько месяцев. Регистрацию брака обставили с такой степенью секретности, что о свадьбе стало известно уже постфактум (подробности)
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