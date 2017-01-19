Перед смертью Мурат Насыров был в эйфории и мечтал выступить на «Евровидении»

Ровно десять лет назад певца и музыканта не стало: в ночь с 19 на 20 января 2007 года он выпал из окна своей московской квартиры [видео]

Мурат всегда был очень открытым, эмоциональным и чутким, все принимал близко к сердцу, поэтому часто страдал. Фото ТАСС/ Никита Крючков

За эти десять лет точную причину смерти Мурата Насырова так и не выяснили. Версии были разные: несчастный случай, самоубийство вследствие депрессии из-за творческого кризиса (как варианты — из-за употребления наркотиков или из за семейных конфликтов) и даже убийство…

Накануне трагической годовщины корреспондент «Комсомолки» пообщался с самыми близкими Мурата Насырова.

Родился в рубашке

Завтра дома у Насыровых соберется вся большая семья, придут друзья, коллеги и одноклассники Мурата. Будут вместе вспоминать его, смеяться и плакать.

Мама певца живет в частном доме в Алматы. Этот дом — последний, уже посмертный подарок от сына.

— В тот год мне должно было исполниться 70 лет. Мурат часто говорил, что на юбилей отвезет меня подлечиться на Красное море и построит дом. Мечтал, что будет с детьми приезжать сюда на каникулы. Но новоселье справляли уже без него, — сквозь слезы улыбается Хатира Ниязовна.

Хатира Ниязовна с трудом передвигается даже по дому. Большую часть времени сидит и что-нибудь мастерит руками. А еще читает намаз и молится за Мурата. Это отвлекает ее от мыслей о том, что же такое произошло десять лет назад с любимым сыном.

Она до сих пор говорит о Мурате, как о живом. И винит себя в том, что не сохранила «рубашку», в которой Мурат родился.

— Да, да, он родился в рубашке! До этого все четверо моих детей родились обычно, а Мурат — в околоплодной оболочке. Я впервые столкнулась с этим, а мне никто вовремя не подсказал, что ее нужно было сохранить. Думаю, это же знак свыше. Может, если бы сохранила ее, трагедии и не произошло бы, — женщина вновь и вновь утирает набежавшие слезы.

Мурат был младшим сыном в семье Насыровых, с раннего детства — тихий, спокойный мальчик.

— Удивительно, но Мурат вообще не любил играть в игрушки. Его не интересовали ни машинки, ни пистолетики. Возьмет две ложки или две тарелки, стучит ими друг о дружку и прислушивается. Когда ему исполнилось девять месяцев, я вышла на работу – на одну зарплату супруга семерым тяжело было прожить. Мы с мужем Исмаилом Супиевичем целыми днями на работе, Мурата забирали из садика по очереди старшие дети. Однажды смешной случай произошел: отец освободился с работы пораньше, пришел за Муратом в садик, а воспитательница засомневалась в родстве и спрашивает: «Мурат, это твой отец?» А сынок у нас всегда тихий был, промолчал в ответ. Пришлось папе домой без сына возвращаться, в садик послал дочку Мариту, ее воспитатели хорошо знали.

За эти десять лет точную причину смерти Мурата Насырова так и не выяснили. Фото ТАСС/ Алексей Дружинин

Послушать Мурата собирался весь двор

Мама вспоминает, что петь Мурат начал в садике, постоянно ходил и мурлыкал что-то себе под нос. Как-то поехали к родне в гости, а у них дома — пианино и аккордеон. С тех пор Мурат влюбился в эти инструменты, со слезами каждые выходные уговаривал родителей снова поехать в гости. А когда отец играл на скрипке, сын тихо сидел рядом и слушал, затаив дыхание.

— Не просил у отца поиграть?

— Знаете, Мурат был такой послушный. Отец один раз сказал «Нет», и он больше не просил. Просто сидит рядом и глазом не моргнет во время игры.

В школе мальчик выступал на всех концертах, а после того, как научился играть на гитаре, во дворе вокруг него всегда собирались ребята, чтобы послушать его.

— И ведь, когда вокруг Мурата собиралась компания подростков, никто не пил, не курил. Они просто обсуждали музыку. Такой сынок был чистый и светлый, – с гордостью говорит Хатира Ниязовна.

Но после одного случая посиделки с гитарой допоздна закончились.

— Мурат в 14 лет подрабатывал на фабрике головных уборов. Заработал на хорошую одежду – модные джинсы, куртку и теплую шапку. Как-то пошел с друзьями вечером гулять и долго не возвращался, — вспоминает мама. — Уже и стемнело, мы с отцом вышли его искать. Нашли под лестницей в соседнем подъезде. Оказывается, его обокрали, все новое сняли.

Несмотря на явное влечение к музыке, Мурат ни кружки музыкальные не посещал, ни в музыкальной школе не учился. Решение поступить в музыкальное училище пришло, когда он уже… служил в армии.

Из армии — в Москву

— Когда Мурат окончил школу, ему еще не исполнилось 18 лет. Но он пошел и сам написал заявление, чтобы его взяли в армию. Мы об этом даже не знали, он нас просто поставил нас перед фактом, — продолжает мама. — Его отправили в Алтайский край, он оттуда писал, что очень холодно — морозы до -60. Старший сын был военным, и когда узнал о его решении, ругал нас с отцом – зачем отпустили в армию да еще несовершеннолетнего? Через пару месяцев помог перевести его на службу к себе в танковые войска в Туркмению.

Когда в части узнали, что Мурат играет на гитаре и хорошо поет, его пригласили выступать в ансамбль «Новое время» под руководством Меркулова. Видимо, он вдохновил и убедил Мурата учиться в Москве.

Ровно десять лет назад певца и музыканта не стало. Фото Виталия Белоусова (ТАСС)

— Мурат написал нам письмо, что после армии сразу поедет в Москву. Я в слезы. Уговорила приехать в Алма-Ату, навестить нас, — два года не виделись! Потом долго не хотела его отпускать. А когда он приехал в Москву, оказалось, что прием документов уже закончился. Год сын работал в Москве разнорабочим, снимал квартиру. Мы помогали, как могли: посылки с продуктами отправляли, деньги переводили. Через год он поступил в музыкальное училище имени Гнесиных на эстрадно-вокальное отделение. В день, когда он узнал о том, что его зачислили, на радостях хотел перемыть всю посуду в своей съемной квартире, а горячей воды не было. Мурат забыл выключить кран, ушел гулять и в итоге две комнаты затопило. Бабушка-хозяйка заставила все вымыть, высушить ковры и потом выгнала, — вспоминает Хатира Ниязовна.

В училище дали комнату в общежитии. Но здесь он долго прожить не смог, снова снял квартиру. В училище он познакомился и со своей будущей супругой Натальей, она училась по классу фортепиано. Мурат долго скрывал их отношения от родителей. Только когда стал папой, вновь поставил перед фактом.

«Дорогие родители, я стал отцом…»

— Мурат прислал письмо, поздравил меня с днем рождения и сразу перешел к тому, что в ближайшее время приехать не сможет, так как дочка еще маленькая. В письме были фотографии Наташи и малышки Лии, — продолжает мама. — Я как прочитала — в слезы. Как так? Без свадьбы, без родительского благословления… Отец утешал: «Зачем плакать? Что случилось, то случилось. Теперь радоваться надо, что внучка родилась». Фотографии были черно-белые, и мне Наташа показалась какой-то угрюмой. Я даже подумала: «Где ж он такую злюку нашел?» Потом Мурат прислал цветное фото, Наташа на нем улыбалась. И у меня от сердца отлегло.

Хатира Ниязовна достает из комода потрепанное письмо, которое хранит уже двадцать лет. В конверте три черно-белых фото – счастливый Мурат с дочкой на руках, Наташа с Лией и их дочка крупным планом.

Лие было уже больше года, когда Мурат вместе с ней и Наташей приехал в Алматы. Хатира Ниязовна решила, что нужно срочно сделать нике (венчание по мусульманским традициям).

— Отец сначала противился, он мечтал устроить большой той по этому поводу. Но я убедила, что не стоит откладывать на потом – и так сына редко видим. Позвали самых почетных мужчин в роду, купили платок Наташе и все необходимое для обряда, пригласили муллу, — вспоминает Хатира Ниязовна. — А когда через два года у Мурата родился сын, уже мы с отцом поехали в Москву, мы с дедом назвали внука Акимом. Я по традиции была сорок дней с внуком, помогала невестке, провела все обряды. Тогда отметила про себя, что у Мурата с Наташей полное взаимопонимание. Они друг друга взглядами чувствуют. Никогда не видела, чтобы они ругались или косо смотрели друг на друга.

Во второй раз Хатира Ниязовна приехала в Москву уже одна, без супруга, которого к тому времени не стало. Мурат настоял, чтобы мама прошла обследование. Московские врачи предлагали сделать операцию на ноги, но Хатира Ниязовна отказалась.

— После того как отец умер, Мурат сильно переживал за меня. Стал чаще приезжать, звонить. И всегда с подарками — то чайный сервис купит, то платок, то технику для дома. Я ему говорила: «Сынок, билеты дорогие, не надо так часто ради меня прилетать». А он всегда отвечал: «Вы для меня дороже всего на свете!».

После смерти сына Хатира Ниязовна общается с внуками регулярно, они звонят бабушке, справляются о здоровье.

Перед смертью Мурат Насыров был в эйфории и мечтал выступить на «Евровидении». Фото Антона Денисова (ТАСС)

— Правда, приезжали последний раз три года назад. Я понимаю, что далеко и билеты дорогие, но я их всегда жду, — с грустью говорит Хатира Ниязовна. — Лия и Аким очень похожи на Мурата. Особенно Аким. Прическа, взгляд, даже привычки, как у сына. Дай Аллах им здоровья. С Наташей я тоже в хороших отношениях и всегда говорю: «Ты еще молодая. Если решишь выйти замуж, я не буду в обиде…» В Москву к ним поехать я уже не могу – здоровье и возраст не позволяют.

— Хатира Ниязовна, понимаю, вам тяжело об этом говорить, но не могу не спросить. До сих пор есть разные версии причин смерти Мурата. По-вашему, почему это произошло?

— Я постоянно об этом думаю. Десять лет этот вопрос не дает мне покоя. Одно могу точно сказать – это было не самоубийство, я сердцем чувствую. У Мурата было много планов. Он собирался жениться официально на Наташе, готовился к свадьбе. Должен был поехать в Америку с гастролями, потом на Евразийский музыкальный конкурс. То, что пишут про наркотики – это вранье. Мурат даже не курил и практически не пил, мог пригубить спиртное только по большим праздникам за компанию. Его отец был муллой, я сама читаю намаз и думаю, это передалось Мурату по генам. Например, незадолго до смерти Баглана Садвакасова из «А-студио», он попросил меня научить аятам (стихи из Корана – прим.ред). Я не знаю, кто виноват в его смерти. Возможно, у него были недоброжелатели и завистники, сам он не мог так с собой поступить.

«После смерти дети стали единственным смыслом, чтобы жить дальше»

Вдова Мурата Насырова Наталья и их дети Лия и Аким живут в той же четырехкомнатной квартире в Москве. Они ничего не стали переделывать после трагедии, студию Мурата тоже оставили в том виде, какой она была при нем. Теперь там занимаются дети.

Наталья преподает в школе-студии эстрады и кино в Останкино и работает в эстрадном оркестре у Сергея Мазаева. Лия изучает международные экономические отношения на 3 курсе академии им. Плеханова. Аким в этом году поступил в «гнесинку», где когда-то учились мама и папа.

— Когда Мурата не стало, я сознательно решила отдать детей в музыкальную школу, чтобы в будущем они лучше поняли и почувствовали отца через его творчество. Лия после школы долго выбирала между музыкой (ей пророчили хорошее будущее на этом поприще) и экономикой, но она предпочла второе. Она, как и отец, очень любознательная. Если начнет что-то изучать, то досконально. Аким еще в школе выбрал саксофон. Позже, когда Мурата не стало, Батырхан Шукенов приходил к нам и учил Акима постановке композиции и дыханию, дарил диски с записями лучших саксофонистов, помогал в выборе инструмента. Вообще, он всячески поддерживал нас после ухода Мурата, — поделилась Наталья. — У Акима остались яркие воспоминания об отце, но фрагментарно: например, как они вместе играли в футбол, как папа улыбался, шутил, как гулял с ним. Сейчас Аким все больше интересуется отцом, как личностью. Спрашивает о его характере, как мы познакомились, какую музыку любил…

— Помните, как познакомились с Муратом?

— Мы учились вместе и часто встречались в общих компаниях, но я никогда не подавала виду, что Мурат мне нравится, была очень стеснительной. При этом у меня всегда было глубокое внутреннее чувство, что Мурат особенный человек. Но и когда мы были просто друзьями, всегда чувствовала его заботу и опеку. Ни до, ни после я не встречала в жизни примеров такого заботливого мужа и отца. С ним было очень спокойно и надежно, как за каменной стеной. Чуткость и внимание, искренняя забота у Мурата – это не только его характер, но и результат воспитания в семье. Тяжелее всего после трагедии было продолжать жить. Мозг просто не принимал информацию, что его нет. И дети тогда стали единственным смыслом жизни.

— Прошло десять лет… Что, по-вашему, могло быть причиной его смерти?

— Я могу, как и все, только предполагать. Мурат всегда был очень открытым, эмоциональным и чутким, все принимал близко к сердцу, поэтому часто страдал от бессонницы. В результате, если выразиться медицинским языком, появилась нестабильность в психике — он то быстро возбуждался, то ходил подавленный. Мурат осознавал это и даже прошел курс лечения. Мы радовались, что есть улучшения. Накануне трагедии после его выступления в клубе мы проговорили всю ночь по телефону, так как я была в другом городе. Мурат тогда написал новую песню «Ромео и Джульетта», мечтал выступить с ней на Евровидении. Это очень его вдохновляло. И даже после бессонной ночи он был в возбужденном состоянии. Медики позже говорили, что эйфория предшествует сильному спаду, и как человек поведет себя в этом состоянии предугадать сложно. Для меня до сих пор это самый страшный вечер…

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В Алматы планируют открыть музей Мурата Насырова

Это — давняя мечта почитателей его таланта. Да и мама думала о том, чтобы прямо в доме устроить музей. Но родные отговорили – возраст не тот, чтобы постоянно посетителей принимать. В этом году планируется открыть музей в государственном республиканском уйгурском театре им. Кужамьярова, хотя Мурат здесь никогда не играл. Здесь будут представлены грамоты, дипломы, редкие фото и концертные костюмы певца, планируется установить экран и показывать выступления Мурата на концертах.

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