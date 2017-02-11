«Перестала выходить на связь»: звезда «Сватов» Татьяна Кравченко сорвала спектакль в Екатеринбурге

Организаторам пришлось срочно искать другую столичную актрису на замену

Народную любовь Татьяна Кравченко снискала благодаря своему участию в телесериале «Сваты». Фото: кадр из сериала «Сваты — 2» с сайта kinopoisk.ru

В Екатеринбурге случился театральный скандал! В пятницу вечером, 10 февраля, любители хорошей драматургии отправились во Дворец Молодежи на долгожданный спектакль «Здравствуйте, я ваша теща!». Долгожданным он был потому, что среди актеров на главных ролях были заявлены звезда ОСП-студии Павел Кабанов и звезда телесериала «Сваты» Татьяна Кравченко. Однако, ни он, ни она не смогли приехать в Екатеринбург. Организаторам пришлось срочно искать других столичных актеров им на замену. В итоге посетители постановки остались недовольны.

Как выяснилось впоследствии, Павел Кабанов не смог участвовать из-за серьезной болезни матери. А вот Татьяна Кравченко… из-за того, что не смогла сесть в самолет.

«Татьяна Кравченко пролетела! Ну как пролетела, точнее сказать не долетела накануне спектакля «Здравствуйте я ваша теща», проходящего в г. Екатеринбург. 10 февраля 2017 г. народная артистка Татьяна Кравченко не в состоянии была вылететь из г. Санкт-Петербург, — в письме к СМИ пояснила ситуацию Ирина Воробьева, директор Театрального агентства «ТА «Актер». — Организаторы ей меняли билет трижды в надежде на то, что совесть народной артистки не позволит ей подвести своих коллег и наплевательски отнестись к своему зрителю, но все надежды рухнули, когда последний борт прилетел без Татьяны Кравченко и Татьяна Кравченко перестала выходить на связь. Зная ее пристрастия, все поняли в чем дело, но надежда на то, что Народ Арт России (народная артистка России, — Ред.), снискавшая любовь зрителей, так поступит, не оправдалась…»

Кроме Татьяны Кравченко, прилететь в Екатеринбург не смог и Павел Кабанов.

Позже о ситуации высказалась и продюсер спектакля «Здравствуйте, я ваша теща!» Нина Литвинова.

— Завтра (11 февраля) у нас гастроли должны были быть в Тюмени, но, тем не менее, Татьяна Эдуардовна не прилетела, — сообщила Нина Литвинова. — Мы два дня пытались до нее дозвониться достучаться, объяснить, что это невозможно, но тем не менее нас никто не услышал. Нас не поняли. Повесили трубку, отключили телефон и перестали с нами общаться. Поэтому мне очень жаль, что такая ситуация сложилась. Все вопросы можете задавать лично Татьяне Эдуардовне. Мы три дня висим на телефоне, пытаемся разрулить эту ситуацию. Но — увы и ах! — народная артистка России решила не лететь.

Связаться с самой Татьяной Кравченко пока не удалось