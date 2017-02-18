Пэрис Хилтон отметила 36-летие голой фотосессией и поцелуями с незнакомцем

Самая известная блондинка планеты 17 февраля празднует день рождения [фото]

По случаю 36-летия Пэрис Хилтон устроила вечеринку в одном из нью-йоркских клубов.

Вы заметили, что в Пэрис кое-что изменилось? Знаменитая тусовщица и наследница гостиничной империи, клявшаяся, что никогда не будет увеличивать бюст, все-таки сдалась на милость пластическим хирургам. Череда неудачных романов и подоспевшее 36-летие подтолкнули блондинку подкорректировать фигуру. Посмотрим, поможет ли: ни один роман Пэрис не длился дольше полугода.

Хотя она и клянется, что завязала с разгульной жизнью, на свой сегодняшний день рождения Хилтон устроила бурную вечеринку в одном из клубов Нью-Йорка. В течение всего праздника она выкладывала в соцсеть Snapchat снимки своих поцелуев с загадочным шатеном. Кто он — так и осталось тайной: ни сама мисс Хилтон, ни ее окружение не раскололись. Так же в соцсети попали кадры бурных плясок Пэрис. Слава богу, не на столе, как раньше, а всего лишь на танцполе. Все-таки ей уже 36 — не девочка!

В свой день рождения Пэрис целовалась с таинственным парнем. Фото: СОЦСЕТИ.

Накануне дня рождения Пэрис дала интервью, в котором рассказала, как изменились ее жизненные приоритеты. Блондинка уверяет, что больше не тусуется без дела, главные цели ее жизни — мода и благотворительность. Внучка основателя сети отелей Конрада Хилтона никогда не бедствовала, но благодаря правильной раскрутке, выпуску именных духов, аксессуаров и косметики она зарабатывает по 7 миллионов долларов в год.

Правда, почти сразу после интервью о правильной жизни Пэрис выложила в Инстарграм кадры из своей последней фотосессии. На черно-белых снимках блондинка позирует почти полностью обнаженной.

Накануне 36-летия блондинка выложила в Инстаграм кадры своей недавней эротической фотосессии. Фото: СОЦСЕТИ.

В личной жизни Пэрис сейчас все зыбко. Почти год блондинка встречалась с мужчиной, глядя на которого, ее родители наверняка благодарили бога и надеялись, что отношения непутевой дочки наконец-то закончатся свадьбой. 40-летний швейцарский миллионер Томас Гросс — серьезный мужчина и солидный бизнесмен – был готов предложить ветреной тусовщице руку, сердце и все состояние в придачу. Однако в апреле 2016 года пара все-таки рассталась.

Пэри клянется, что завязала с тусовочной жизнью. Фото: СОЦСЕТИ.

Пэрис и Томас познакомились в 2015 году на Каннском кинофестивале и выглядели на редкость влюбленными. Хилтон почти сразу переехала к любимому в Европу, поскольку он не мог оставить бизнес и должен был неотлучно находиться в Швейцарии. Пара путешествовала по миру и каталась на лыжах в Альпах. Точку в их отношениях поставил непостоянный характер Пэрис, которой наскучила размеренная жизнь в Швейцарии. Тусовщица призналась, что тоскует по Лос-Анджелесу и друзьям. А так же заявила что пока не чувствует себя готовой к семейной жизни и детям.

Недавно Пэрис легла под нож хирурга и увеличила бюст.Фото: GLOBAL LOOK PRESStrue_kpru

Предыдущие мужчины Хилтон разительно отличались от Томаса: с 2011 года блондинка встречалась с испанским манекенщиком Риверой Виипари, который был младше нее на 8 лет. Расставшись с ним, Пэрис нашла себе нового мальчика-игрушку – 18-летнего манекенщика из Австралии Джордана Баррета. Их роман разгорелся в январе 2015 года во время Миланской Недели моды и продлился всего пару месяцев.