Первая победа над Анджелиной: Брэд Питт добился права видеться с детьми сколько он хочет и без психолога

Актер наконец-то воссоединился со своими наследниками

Брэд Питт добился серьезных успехов в деле об опеке.

Брэд Питт добился серьезных успехов в деле об опеке: актеру удалось получить разрешение видеться со своими детьми без психолога. Более того, звезда «Союзников» теперь может проводить со своими наследниками столько времени, сколько он захочет. Ранее суд ограничил свидания Брэда с детьми несколькими часами, встречи происходили под непременным присмотром психотерапевта.

Как сообщают источники американского In Touch, Питт уже воспользовался своим правом и несколько раз забирал детей к себе на всю ночь. В гости к отцу отправились младшие отпрыски актера – приемная дочь Захара и его биологические дети Шайло, Нокс и Вивьен. Между тем, отношения со старшими приемными сыновьями Мэддоксом и Паксом у артиста остаются напряженными – парни наотрез отказываются общаться с отцом. Но Питт не сдается и надеется наладить контакт с ними.

— К концу февраля – началу марта он надеется получить разрешение забирать к себе детей на неделю, — рассказали источники издания.

Брэд уже несколько раз забирал младших детей на ночь.Фото: EAST NEWStrue_kpru

Напомним, в декабре с Брэда Питта официально сняли все обвинения в домашнем насилии. Расследование началось после анонимного звонка свидетеля, сообщившего полиции о ссоре Питта со старшим сыном, 15-летним Мэддоксом, на борту частного самолета. После этого инцидента Анджелина Джоли 19 сентября 2016 года подала на развод.

Ради свиданий с детьми актер согласился как минимум раз в неделю проходить тест на наличие следов алкоголя и наркотиков в организме. Анализы Питт должен сдавать не менее четырех раз в месяц, причем он должен быть готов к тесту в любой момент.

Отметим, что ни Брэд, ни Анджелина напрямую не комментируют свой разрыв. Все, что публикуется в эти дни в западной прессе – слова так называемых «источников из окружения» звездной четы. Два месяца назад супруги попросили суд закрыть все документы по делу об их разводе и проводить слушания в закрытом режиме, и судья пошел на это. Как указывалось в заявлении Питта, это необходимо для блага детей, так как лишняя шумиха может негативно сказаться на их психике.