Песков с Навкой и Пугачева с Лепсом оценили «Рай» Кончаловского

Александр
Автор: Александр Январь 19, 2017 06:45

Песков с Навкой и Пугачева с Лепсом оценили «Рай» Кончаловского

Песков с Навкой и Пугачева с Лепсом оценили "Рай" Кончаловского

Звезды посетили премьеру российского фильма, вошедшего в шорт-лист «Оскара» [фото]

Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой на премьере фильма «Рай» в Москве

Сегодня в кинотеатре «Октябрь» состоялась долгожданная премьера картины Андрона Кончаловского «Рай». Ленту уже более, чем благосклонно оценили критики, плюс она вошла в шорт-лист «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Пришло время и звёзд.

Не удивительно, что премьеру решили посетить вип-персоны, которые обычно на подобные мероприятия не ходят — и в первую очередь из-за отсутствия времени.

Режиссер картины Андрон Кончаловский и исполнительница главной роли Юлия Высоцкая были в центре вниманияФото: Михаил ФРОЛОВ

Приятно было увидеть пресс-секретаря Владимира Путина, Дмитрия Пескова, который посетил мероприятие вместе с супругой, Татьяной Навкой. Буквально вчера фигуристка публиковала фотографии из тёплых краев, и вот уже она радует гостей премьеры свежим загаром, утеплившись пиджаком Шанель. На вопрос журналистов, есть ли у фильма шансы на «Оскар», Песков ответил — «Это не важно, ведь если он завоюет аудиторию здесь, то это здорово».

Алла Пугачева с Максимом Галкиным пришли все в черном — как две рок-звезды. Перед премьерой чета встретилась с Григорием Лепсом и его семьёй — супругой Анной и дочерью от первого брака, Ингой. А затем все вместе уже отправились в кинотеатр «Октябрь».

Алла Пугачева и Максим Галкин пришли полностью в черномФото: Михаил ФРОЛОВ

Картину так же пришли оценить Станислав Говорухин, министр культуры Владимир Мединский, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский. Татьяна Михалкова пришла без Никиты Сергеевича (он, как мы выяснили, за границей — пишет сценарий). Непонятно каким образом на мероприятие занесло Елену Беркову в совсем не январском декольте — возможно, решила поменять амплуа и приобщиться к высокому искусству. Она зачем-то публично целовалась с актером Андреем Стояновым, решив внести пикантную нотку в помпезное мероприятие. Егор Кончаловский предсказуемо пришел поддержать отца, но уже в одиночестве — на днях Любовь Толкалина объявила, что они больше не вместе. Так же «сольно» пришла и Светлана Бондарчук.

Григорией Лепс с супругой Анной и дочерью ИнгойФото: Михаил ФРОЛОВ

Конечно же, все поздравляли героев вечера — режиссёра картины, Андрона Кончаловского и его супругу, Юлию Высоцкую. У актрисы уже достоточно отросли волосы после того, как она побрилась наголо для съёмок картины, и Юлия порадовала аккуратной стрижкой. А Андрон удивил своим ярко-желтым шарфом, который как бы расставил акценты — на кого сегодня должно быть все внимание.

С завтрашнего дня фильм выходит в широкий прокат.

Рай. Трейлер.. Фильм Андрея Кончаловского

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Александр
Автор: Александр Январь 19, 2017 06:45
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