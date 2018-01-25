«Петросян жжет!»: Танец юмориста с иностранными послами рассмешил пользователей соцсетей

mavit
Автор: mavit Январь 25, 2018 05:46

«Петросян жжет!»: Танец юмориста с иностранными послами рассмешил пользователей соцсетей

Подписчиков инстаграма артиста удивило его жизнелюбие

«Петросян жжет!»: Танец юмориста с иностранными послами рассмешил пользователей соцсетей

Несмотря на элегантный возраст Петросян продолжает веселить публику как на телевидении, так и за его пределами

«Чтоб всем так в 72 года бодриться», «Молодец Ваганыч», «Ну надо же как отжигают», — восхищаются роликом Евгения Петросяна подписчики его инстаграма, на котором юморист пляшет с двумя послами-иностранцами.

Несмотря на элегантный возраст (в прошлом сентябре Петросяну исполнилось 72 года), он продолжает веселить публику как на телевидении, так и за его пределами. Судя по видео, которое юморист опубликовал на странице в Instagram, чувство юмора не оставляет его даже на официальных мероприятиях. В кадре Евгений Ваганович зажигательно танцует вместе с двумя темнокожими иностранными послами, а в комментариях к публикации попросил своих подписчиков угадать, из каких стран его партнерами по танцу.

Версии были разные. «Неужели Украины и Беларуси? Танец прекрасный», — в шутку предположил один из пользователей. «Отличные танцы, Евгений, послы Африки и Латинской Америки, я думаю», —высказал предположение другой, но правильного ответа подписчики аккаунта Петросяна так и не получили.

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mavit
Автор: mavit Январь 25, 2018 05:46
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