Певица Зара и компания Disney выступили в поддержку талантов с ограниченными возможностями

Прологом большой благотворительной программы под названием «Ты уникален!» стал праздничный предновогодний концерт заслуженной артистки России Зары

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Концерт состоялся 27 ноября на сцене московского театра «Геликон-опера».

Акция направлена на поддержку талантливых людей с различными формами инвалидности. Программа «Ты уникален!» позволила объединить деятельность Зары в качестве «Артиста ЮНЕСКО во имя мира» и социальные инициативы компании Disney в России. Её цель – дать возможность людям с ограниченными возможностями проявить свой талант, получив признание зрителей.

«У нас здесь царит тёплая атмосфера. Вы почувствуете теплоту, исходящую со сцены, вы ею вдохновитесь, — сказала Зара на пресс-конференции перед началом концерта. — Мы уверены, что у каждого — будь то ребёнок или взрослый — есть способности. Каждый человек должен найти себя в жизни. И мы хотим в этом помочь. Наш проект — своеобразная платформа, где люди могут продемонстрировать свой талант, почувствовать себя нужными. Это особенно важно для людей с ограниченными возможностями».

В этот вечер вместе с Зарой на сцену «Геликон-оперы» вышли особенно дорогие для неё исполнители. Среди них — Валентин Ткаченко из Саратова, слепой музыкант с академическим вокалом. О его судьбе певица узнала после своего выступления на вручении премии «Муз-ТВ» от представителя благотворительного фонда «Оживи мечту». Валентин давно мечтал познакомиться со знаменитым итальянским тенором Андреа Бочелли, который в детстве потерял зрение и всё-таки смог самореализоваться. Благодаря Заре мечта осуществилась.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Минувшим вечером вместе с Валентином Ткаченко певица исполнила на сцене «Геликон-оперы» композицию из репертуара Андреа Бочелли.

Ещё один сценический партнёр Зары — детский коллектив жестового пения «Поющие руки» из Санкт-Петербурга. С его воспитанницами певица выступала неоднократно на самых разных концертных площадках. «Удивительно талантливые девочки, — говорит о них Зара. — Я благодарю руководителей коллектива за то, что они посвящают свою жизнь этим замечательным детям».

Праздничный благотворительный концерт Зары украсили своим участием другие талантливые артисты, чьи ограниченные возможности не помешали им реализовать свой талант. Среди них — победители международного фестиваля «Inclusive dance» Екатерина Смыкова и Григорий Фетисов, победитель проекта «Голос. Дети-3» Данила Плужников.

Дополнением концертной программы стала выставка, развёрнутая в фойе «Геликон-оперы». Авторы представленных здесь художественных работ — подопечные фондов «Дети Марии», «Даунсайд ап», «Подари жизнь» и «Северная корона», с которыми давно сотрудничает компания Disney. Среди гостей концерта было немало зрители с инвалидностью. Все они получили новогодние подарки от Disney.

«Мы работаем в творческих профессиях и знаем, что для каждого творческого человека очень важно признание зрителей, — сказала генеральный директор компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан. — Мы надеемся, что проект, который мы придумали вместе, даст возможность талантливым ребятам проявить себя. Сегодняшняя инициатива станет частью благотворительных программ, которые мы проводим в России».

Участием в благотворительной программе «Ты уникален!» Зара продолжает свою деятельность по поддержке людей с ограниченными возможностями. Среди главных проектов, реализованных артисткой за минувший год — состоявшийся этой осенью международный этнический фестиваль «Музыка наших сердец», а также выставка работ детей с инвалидностью, прошедшая весной в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. В планах певицы на декабрь — сольное выступление в большом концертном зале ЮНЕСКО, приуроченное к Международному дню инвалидов.

Ежегодно в рамках программы «Ты уникален!» в разных городах России певица Зара и компания Disney будут проводить совместные концерты и художественные выставки, участниками которых станут люди с различными формами инвалидности.

Григорий ПОГОСЯН