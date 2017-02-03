Певица Нюша откровенно рассказала о романе с советником президента
В преддверии свадьбы артистка призналась, чем покорил сердце ее избранник
Нюша недавно отдыхала с возлюбленным на Занзибаре
Предложение руки и сердца певица Нюша получила во время отдыха с возлюбленным Игорем Сивовым на Занзибаре. Артистка похвасталась в соцсети обручальным кольцом, и поклонники тут же принялись поздравлять звезду с таким важным событием. Но подробности, как и где пройдет церемония не раскрывала. Также как и раньше старалась много не рассказывать про свою личную жизнь.
В интервью журналу OK! Нюша впервые рассказала, как Игорю удалось покорить ее сердце. По словам певицы, со своим будущим супругом они познакомились давно. Раньше он работал в сфере шоу-бизнеса, но теперь его деятельность связана исключительно со спортом. Они долго время приятельствовали, а потом их дружба переросла в роман.
Нюша заявила, что впервые рядом с ней находится настоящий мужчина, с Игорем она как за каменной стеной. «Я могу сказать, что сейчас рядом со мной человек, который превзошел все мои ожидания. Таких чувств я еще никогда не испытывала…» — заявила артистка.
Разумеется, певица уже познакомила любимого мужчину со своей семьей. Родные тепло приняли избранника артистки. Нюша заявила, что теперь наконец почувствовала – у нее есть поддержка и крепкое мужское плечо, на которое можно положиться.
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Напомним, Игорь Сивов родом из Казани. В конце 90-х он выступал в команде КВН «Четыре татарина». Игорь на десять лет старше Нюши. От первого брака у него есть два сына.
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