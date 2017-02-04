Певцу Шуре из-за рака удалили мужской орган

Александр
Автор: Александр Февраль 4, 2017 00:45

Певцу Шуре из-за рака удалили мужской орган

Певцу Шуре из-за рака удалили мужской орган

Чтобы полностью излечиться от онкологии, артист за пять лет потратил миллион долларов

Настоящее имя Шуры — Александр Медведев.

В конце 90-х эпатажный Шура (настоящее имя артиста — Александр Медведев) гремел на отечественной эстраде со своими хитами «Твори добро» и «Отшумели летние дожди». Пришепетывая сквозь дырку в верхней челюсти, певец рассказывал, что передние зубы ему когда-то выбил младший брат Миша, и что вставлять их он не собирается — мол, это его «фишка». Затем артист на несколько лет пропал с экранов и появился на публике лишь в конце 2000-х — заметно поправившийся и с новой металлокерамикой, заполнившей зияющий провал во рту. Поговаривали, что певец лечился от наркомании и даже лежал в специализированной клинике, чтобы избавиться от зависимости. На самом деле Шуру спасали от опасной болезни — у него диагностировали рак, причем на поздней стадии. О своей борьбе с онкологией артист откровенно рассказал в телеинтервью: он прошел через операцию и химиотерапию, которые сохранили ему жизнь.

— Все оказалось очень экстренно, — признался Шура телеканалу «Мир24». — У меня были метастазы. Все уже было очень плохо.

Через неделю после приема у онколога певец уже лежал на операционном столе военного госпиталя в Одинцово.

— Мне отрезали одно яичко. Ладно, думаю, значит, нужно это пройти и жить дальше, — вспоминает Шура.

Но операция была лишь началом — за ней последовали изнурительный курс лечения. По словам артиста, на то, чтобы полностью излечиться от онкологии, у него ушло пять лет. За это время в лучших клиниках России и Швейцарии он потратил около миллиона долларов.

— Самое ужасное в лечении – это химиотерапия, — говорит артист. — Тяжело ее проходить. Ты вечно находишься в состоянии головокружения.

Сейчас 41-летний Шура полностью здоров и надеется, что болезнь больше никогда не вернется. Вылечившись, он записал песню «Молитва», которую спел в дуэте со Светланой Сургановой — певица когда-то тоже прошла через борьбу с онкологией.

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Александр
Автор: Александр Февраль 4, 2017 00:45
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