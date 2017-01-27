Писатель, предрекший развод Анджелины Джоли и Бреда Питта, раскроет все их тайны

Александр
Автор: Александр Январь 27, 2017 10:45

Писатель, предрекший развод Анджелины Джоли и Бреда Питта, раскроет все их тайны

Писатель, предрекший развод Анджелины Джоли и Бреда Питта, раскроет все их тайны

По словам Яна Гальперина, актеры разошлись более, чем за год до официального объявления

Aртисты разошлись более, чем за год до официального объявления о разводе

Ян Гальперин — известный в голливудской тусовке журналист. Из-под его пера вышло несколько книг, которые в свое время потрясли мир. Например, он написал достаточно откровенный рассказ о последних жизни Майкла Джексона, а до этого в своем блоге предрек тому скорую смерть (через полгода певец скончался). А в 2011-м году, после пристального наблюдения за Питтом и Джоли выпустил книгу «Бранджелина». Тогда он утверждал, что актеры разойдутся по одной простой причине — «несовместимость характеров». И сделают они это ради своих детей — «Когда у вас шестеро, жизнь превращается в борьбу, а это не способствует хорошему здоровью детей». На момент выхода книги он давал паре год, может чуть больше — «они разойдутся не сейчас, но скоро. Когда у кого-то сдадут нервы. Момент расставания случился значительно позже, но, тем не менее, случился.

Сейчас Гальперин планирует потрясти общественность еще одним откровением — на этот раз документальным фильмом. В него войдут неопубликованные ранее интервью, а так же факты, почему же все-таки Анджелина и Бред расстались — подробности из жизни, отношение к детям И так далее. Ян утверждает, что артисты разошлись более, чем за год до официального объявления о разводе, которое случилось в сентябре 2016-го года. «Множество секретов выплывет наружу».

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Александр
Автор: Александр Январь 27, 2017 10:45
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