Платья на Новый год 2018: модные фасоны и цвета

В преддверии праздника каждая модница хочет узнать, в каком платье лучше встречать Новый год. Перейдя по ссылке «http://charutti.ru/platya_charutti/naryadnye_platya/» можно подобрать нарядные платья оптом в Новосибирске.

Важно правильно подобрать модель, которая будет поражать и шокировать, раскрывая характер своей владелицы.

Модные тренды

В компании Charutti можно выбрать одеяние, в котором любая женщина почувствует себя королевой. Здесь легко выбрать платье лучших новогодних трендов наступающего года. При выборе важно уделить внимание цветовому решению. Хозяйкой года будет Жёлтая собака, поэтому и платье лучше выбирать в оттенках этого цвета.

Желтый или коричневый модный А-силуэт, выполненный из легкой летящей ткани, зеленоватый, яичный, канареечный, терракотовый – все они будут выглядеть сногсшибательно. Выбирая коричневые оттенки, лучше остановиться на плотных тканях. Дома рекомендуется надеть шерстяное платье-футляр, трикотажный макси-вариант с высоким разрезом до бедра. Для вечернего выхода в свет можно выбрать модель из бархата или парчи, украшенные золотыми нитями.

Новогодние варианты в зеленом цвете представлены дизайнерами в виде коротких платьев с пайетками. Подчеркнет стиль открытая спина. Зеленые бархатные модели в пол, атласные юбки, блестящие и кружевные лифы, варианты с открытыми плечами точно понравятся «собачке».

Дизайнеры предлагают поклонницам розового цвета красивые платья в цвете пепельной розы, розоватого беж. Их выполняют из органзы и шифона.

Классические черные платья останутся актуальными в этом году. Новогодний образ – это модель в пайетками, открытой спиной, декольте и смелыми разрезами. Точно притянет взгляды бархатное платье с шифоновым низом, модными пышными рукавами и манжетами из кружева.

Платья в холодном сером оттенке также можно сочетать с красивыми аксессуарами. Это может быть простое платье с роскошной меховой накидкой, длинное платье с расклешенной юбкой.

Тем, кто предпочитает яркие тона, на сайте https://charutti.ru/ стоит обратить внимание на сапфировый оттенок. В платьях сочетаются расшитый бисер, сборки на рукавах, струящаяся драпировка. Это делает платье торжественным и божественным.