Племянника Пугачевой шантажировала любовница

Продавщица из Перми забрала у Влада рукопись его покойного отца

24-летняя Виктория прожила с Пугачевым всего полтора месяца. Фото: Канал «Россия 1»

Приемный сын Женечка появился у Аллы Пугачевой два года назад. Мальчик очень похож на свою знаменитую родственницу. Рыжий, с узнаваемой пугачевской улыбкой.

Напомним: пять лет назад умер единственный брат Пугачевой Евгений. Когда стало известно, что младший сын Евгения Борисовича Влад принимает наркотики, его отправили лечиться. В больнице парень познакомился с дважды судимой (за угон автомобиля и грабеж) Викторией Фадеевой, которая была старше его на 10 лет. Они поженились, у пары родился сын Женя.

Пугачева помогала семье племянника — давала деньги на продукты и воспитание ребенка. Увы, в 29 лет Влад стал инвалидом — пытаясь сделать укол в ногу, попал в нерв. У мужчины отнялись ноги, стали плохо работать руки. А непутевая мама мальчика после очередного укола впала в кому. Алле Борисовне пришлось оформить опекунство над маленьким Женей.

Теперь мальчик находится под присмотром доверенного лица Пугачевой, водителя Игоря Польшикова. Праздники Женя проводит в доме Аллы Борисовны, играет с ее детьми Гарри и Лизой. А недавно паренек вместе с Пугачевой приезжал в ее школу талантов на отчетный концерт учеников Примадонны. Там в присутствии СМИ певица отрекомендовала мальчугана своим приемным сыном.

Брал кредиты на украшения

Самого Влада Пугачева отправила на лечение в Израиль. Там он завязал с наркотиками и заново научился ходить. А через некоторое время 30-летний племянник Аллы Борисовны обручился со своей давней подругой — 29-летней Екатериной Ягановой. В Москве мужчину ждал подарок от знаменитой тети — новая квартира…

Казалось, наконец-то мужчина нашел свое счастье. Но недавно на программе «Прямой эфир» одна из знакомых Влада, 24-летняя Виктория, заявила: минувшей осенью Пугачев ушел к ней от своей невесты Кати! И начал выпивать…

«КП» позвонила невесте Влада Екатерине Ягановой, чтобы выяснить, что же происходит в жизни племянника женщины, которая поет.

— Да, прошлой осенью мы разошлись, — призналась Екатерина Яганова. — И он подобрал Викторию, эту девочку с улицы. Они прожили всего полтора месяца. Потом Влад вернулся ко мне. Насколько я знаю, у Виктории нет жилья в Москве, она приехала из Перми, устроилась на работу продавцом в магазине рядом с нашим домом. Там они и познакомились. Влад сделал для нее много хорошего, финансово помог ее семье. У девушки были те еще запросы. Влад брал кредиты, чтобы покупать ей золотые украшения. Но у них в итоге не сложилось. Когда они прожили месяц, Влад понял, что она не его человек. Не хотел находиться с ней в одной квартире, поэтому приходил ко мне: «Можно у тебя переночевать?» Я разрешала, все-таки мы 18 лет знакомы. Он говорил: «Мне просто Вику жалко, куда она пойдет?»

А после того как они расстались, Влад обнаружил, что Виктория стащила рукопись его отца! В ней Евгений Борисович рассказывал о том, как его обманула молодая жена. Этот печальный дневник — единственное, что у Влада осталось от папы. Влад подозревает, что Виктория хотела ее продать. Месяц он ее уговаривал отдать рукопись. Виктория потребовала денег. И только потом вернула рукопись. Думаю, эта девушка на телевидение-то пошла только затем, чтобы денег заработать, облив грязью Влада.

Про себя же могу сказать, что никогда не набивалась в клан к Пугачевой. Я люблю Влада не за фамилию, а за то, что он есть на этом свете. Я полюбила его, когда он еще был в инвалидном кресле и никто не знал, встанет он на ноги или нет.

Женя на отчетном концерте в школе талантов Пугачевой. Мальчику уже пять лет.Фото: Евгения ГУСЕВА

«Денег у Аллы Борисовны брать не хотим»

— Самого Влада в той передаче не показали. Но было слышно, как за кулисами он ругался с Викторией. Говорят, он пришел на программу пьяным. Это правда?

— Нет, Владик был трезвый. Это все было специально раздуто Викторией. Да, он был в агрессивном состоянии — кто захочет слушать, как его поливают грязью. Поэтому за кулисами и обругал Викторию.

— А как Влад сейчас себя чувствует?

— Все хорошо, у него продолжается реабилитация. Он следит за своим здоровьем, ходит в спортзал. Не пьет. Иначе мы не были бы вместе.

Мы готовимся к свадьбе.

Со своей невестой Катей Влад познакомился 18 лет назад. Сейчас пара готовится к свадьбе.Фото: Личный архив

— Некоторые знакомые Влада уверяют: мол, ему нет до сына никакого дела…

— Женя очень нужен Владу! Он сейчас пытается встать на ноги и морально, и физически, чтобы в дальнейшем, когда заберет Женю, мог самостоятельно его воспитывать. Владик пишет стихи. У него есть желание открыть свой бизнес. Но для этого, естественно, нужны деньги. Все пожимают плечами: «У Аллы Борисовны возьмите». Но мы не хотим. Мы хотим сами заработать! Я верю во Влада — у него все получится.