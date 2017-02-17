Плюс 20 кг: Джулия Робертс сильно поправилась, заедая развод

Актриса совсем позабыла про фитнес и правильное питание

Красавица в последнее время злоупотребляла фастфудом и сладким, забыв дорогу в тренажерный зал

Папарацци подловили Джулию Робертс у ее дома в Малибу и если честно, не сразу ее узнали. За два месяца, что актриса не появлялась на светских премьерах, она существенно прибавила в весе. Как признался близкий друг певицы, красавица в последнее время злоупотребляла фастфудом и сладким, забыв дорогу в тренажерный зал. Итог – лишние 20 килограммов. Но в отличии от Шарлиз Терон, которая также недавно прибавила в весе 15 кг и которые необходимы были ей для роли домохозяйки в новом фильме, звезда «Красотки» ни в каком съемочном процессе сейчас не задействована. Как признался тот же друг актрисы виной тому стресс из-за проблем с мужем, с которым женщина борется с помощью вредной, но вкусной еды.

– Джулия очень беспокоится за их с Дэнни судьбу. Она поправилась на 20 килограммов и совсем позабыла про фитнес и правильное питание. Когда дети находятся в школе, Джулия сидит перед телевизором и ест. Она постоянно заказывает фастфуд на дом. Мы сильно переживаем о её здоровье, – рассказал собеседник издания Radar online.

Напомним, что Джулия и Дэниел поженились 4 июля 2002 года. Спустя два года, у пары родилась двойня– девочка Хэзел Патриша и мальчик Финнеас Уолтер, а летом 2007 года появился ещё один ребёнок – мальчик Генри Даниэл.

Несколько лет назад СМИ сообщили о том, что в звёздной семье не всё гладко. Позже появилась информация, что супруги больше не живут вместе, однако не спешат разрывать отношения официально.