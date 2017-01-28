По каким характеристикам различается питьевая вода?

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Январь 28, 2017 04:08

По каким характеристикам различается питьевая вода?

Наверняка, все знают о том, что человек на две третьих части состоит из воды.

Поэтому очень важно узнать, какую же лучше всего употреблять воду. Из водопроводного крана — табу, конечно, если у вас в доме нет фильтра для очистки воды. Какой же должна быть питьевая вода? Каковы ее основные важные качества и характеристики? На эти вопросы самое время найти ответы.

Из показателей воды стоит выделить водородный показатель. Также есть и другая характеристика — кислотность воды. А еще — общая минерализация. Это суммарный количественный показатель содержания растворенных в воде веществ.

В список следует добавить жесткость — этот показатель отражает количество солей кальция в воде. То же касается магния.

Очень важно пить только чистую воду. Ведь в противном случае вы навредите своему здоровью. Грязная вода может стать причиной серьезных проблем со здоровьем человека. Поэтому фильтровать воду просто необходимо. Самая полезная и чистая вода — артезианская. Ее добычей занимаются в глубоких скважинах.

Выбирать фильтры для воды можно из различных вариантов. Существуют разные виды фильтров, из которых вы сможете выбрать то, что наиболее подходит. Если растерялись, то специалист обязательно подскажет вам, учитывая требования и пожелания.

Не существует абсолютно чистой воды. Для того чтобы обезопасить воду из под крана, следует приобрести фильтры для очистки воды. Существует множество различных моделей подобных устройств, с помощью которых становится возможным превратить вредную воду в безопасную для здоровья.

Варианты моделей отличаются по назначению и принципу действия. То же касается конструкции и многофункциональности. Существуют различные степени очистки. Для дома подойдет фильтр грубой очистки, который избавит воду из под крана от механических примесей. Это касается песчинок и частиц ржавчины.

Для устранения запахов, химических соединений, ряда микроорганизмов, с успехом используют фильтры тонкой, ультратонкой очистки воды. Также для воды из под крана можно использовать фильтр-насадку на кран или фильтр-кувшин. Важно заботиться о своем здоровье. Поэтому неочищенную воду из под крана нельзя пить ни в коем случае. Это опасно.

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Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Январь 28, 2017 04:08
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