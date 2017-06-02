По каким критериям нужно выбирать лодку ПВХ?

Вы решили приобрести лодку из ПВХ (поливинилхлорида). Первым делом вы должны определиться, будет ли ваша лодка с мотором или без, какой мощности, какой степени удобства она должны быть. Лодки из поливинилхлорида не занимают много места, как при хранении, так и при транспортировке — в сдутом состоянии она легко помещается в багажник автомобиля. Стоимость таких лодок вполне демократична, и это — если считать вместе с мотором. Перейдя по ссылке airboats.ru/index.php, можно подобрать различные лодки ПВХ.

Лодки, изготовленные из ПВХ, выпускаются как в гребном варианте, так и с возможностью крепежа мотора. Вместимость лодок — от одного до пяти посадочных мест. Благодаря простоте подготовке и использования такой лодки, легкому весу, приемлемой цене они пользуются спросом. Удобство пользования лодкой из ПВХ заключается ещё и в том, что в случае прокола его легко и просто заклеить.

Лодки обладают хорошим дизайном. В дополнительном уходе не нуждаются. Выбирая мотор для лодки, или лодки уже с мотором, стоит прислушиваться к рекомендациям специалистов и производителей. Если купить маломощный мотор, то лодка в сильный ветер просто не сможет двигаться. Если мотор будет излишне сильным, это может привести к поломке конструкции крепежа и даже к переворачиванию лодки.

Материал, из которого изготавливают ПВХ-лодки, бывает армированным. Заключается армирование в применении между слоями специальной прочной ткани. Такой материал придаёт лодке лучшую устойчивость, удобство и комфорт, например, при долгой рыбалке или при многочасовом походе.

При покупке ПВХ-лодки следует узнать, из какого материала изготовлена внутренняя часть баллонов. Если это неопрен, то этот материал обладает очень хорошими свойствами. Устойчивость неопрена к нефтепродуктам и воздухонепроницаемости ставит этот материл в разряд самых лучших. Материал хиапалон, который тоже применяют при производстве лодок из ПВХ, схож на резину. Однако хаппалон не обладает нужной прочностью. Поэтому этот материал используют для покрытия основного.

Лодки из ПВХ бывают с твёрдым дном, что очень удобно. Если вы решили приобрести такую лодку, то вам следует осматривать лодку, когда она будет надута. На ней не должно быть складок, а швы желательно, чтобы были сваренные, а не клееные. Ещё один критерий — если лодка тяжёлая, значит поливинилхлорид хорошего качества.