По каким критериям стоит подбирать квартиру?

Вы подыскиваете себе квартиру в Барнауле? Хорошо, если вам известно абсолютно точно, какая именно нужна. Часто подобные идеи приходят спонтанно и ниоткуда, когда совершенно непонятно, что конкретно нужно.

Мы дадим несколько советов, чтобы вы правильно смогли себя понять, обдумали требования к будущему жилью и купили, наконец, квартиру, о которой мечтаете.

Определитесь с бюджетом.

Решите для себя, на какую сумму вы можете рассчитывать. Достаточно ли вам собственных средств или оплачивать квартиру будете с привлечением других источников: взаимозачет, ипотека, материнский капитал или участие в жилищной программе.

Найдите ответ на вопрос: зачем?

Возможно, вы просто хотите сменить обстановку или район. Или вам стало тесно в своей квартире, и вы хотите побольше. А может быть, причина в смене места работы или учебы, и вы планируете поселиться поближе.

Первичный или вторичный рынок?

Даже если недостает собственных денег, а время вас не поджимает, лучше подумать о новостройке. Неплохое жилье можно найти и на вторичном рынке тоже.

Собирайте информацию

Изучайте рынок недвижимости из всех возможных источников; журналов и специализированных сайтов, агентства и газеты бесплатных объявлений. Знакомьтесь с подходящими предложениями, изучайте типы планировок. Даже фотографии найдутся в интернете.

Будьте особенно внимательны при просмотре

Это занятие утомительное, долговременное, но очень важное. Чтобы «глаз не замылился», слишком большое число просмотров за раз не предпринимайте. Занимайтесь этим в дневное время, днем самое хорошее освещение. Фотоаппарат не помешает. Позже, дома вы сможете сравнить разные варианты без спешки.

На что обратить внимание? Очень важна планировка. На изолированные комнаты в двушке, и чтобы однушка была светлой, а в комнате были удобные подходы, да и расположение всех комнат устраивало. Чтобы прихожая и кухня – не мизерные. Кстати и о соседях узнать нелишне.

С квартирой в новостройке можно познакомиться по документации.

Перейдя по ссылке http://tvoyadres.ru/altaiskii-krai/barnaul/nedvizhimost/kvartiry/prodazha/ можно купить квартиру в Барнауле, а правила эти помогут вам сберечь деньги от необдуманного приобретения.

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