«По-прежнему хрустальный голос»: Земфира вернулась на сцену

Рок-легенда дала концерт на вечеринке питерского экономического форума [видео]

Певица Земфира на сцене

Два года назад Земфира объявила на концерте Екатеринбурге, что он станет ее последним. Потом певица уточнила, мол, речь шла о только завершении гастрольной деятельности.

По словам певицы, гастрольные туры для неё завершены, поскольку на них тратится много сил и нервов. Звезда подчеркнула, что тур «Маленький человек» — десятый и последний в её карьере. А потом она замолчала. Можно сказать, что пропала. Лишь изредка пела на закрытых вечеринках для состоятельных господ.

Поэтому концерт Земфиры в Санкт -Петербурге, состоявшийся в рамках экономического форума, так порадовал поклонников певицы. Артистка вспомнила свои лучшие хиты. Танцевала, пригубив чего-то красного из пузатого бокала, принимала цветы.

Земфира вернулась на сцену.Рок-легенда дала концерт на вечеринке питерского экономического форума

-Такой же хрустальный голос! — отзываются о концерте певицы пользователи соцсетей. Особенно им приглянулась новая версия хита «Жить в твоей голове из последнего альбома звезды.

А нетленку «Небо Лондона» зал пел хором вместе с артисткой.

Земфира вернулась на сцену.Рок-легенда дала концерт на вечеринке питерского экономического форума

Причём на сцене ничего лишнего. Певица в чёрных одеждах, музыканты и отличный свет. Никаких эффектов, взрывов и прочей мишуры. А глаз не отвести. Плюс ко всему «живой звук», что тоже по нашим временам редкость.

Вспомнив свои песенные «боевики», Земфира пообещала зрителям, что вскоре к ним вернётся, одним концертом, к счастью, не ограничится.

— Спасибо, Санкт-Петербург, до новых встреч! Это было здорово,-благодарила публику певица.

-Спасибо, что пригласили. Спасибо за вечеринку. Удачи вам всем и каждому в отдельности. Мы ещё этим летом встретимся в Санкт -Петербурге.

Артистка скрылась за кулисами, погас свет, а зрители ещё долго скандировали: «Еще, ещё, ещё!»

Земфира вернулась на сцену.Рок-легенда дала концерт на вечеринке питерского экономического форума

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