Победитель трех порно-Оскаров Алексей Маетный: У меня доходная работа, любимая жена и каждый день новая девушка!

Как интеллигентный юноша из Питера стал звездой фильмов для взрослых

Бабушка научила Алексея относится к женскому полу с большим уважением

На днях суперновость пулеметной очередью прошлась по информагентствам: россиянин в Америке выиграл сразу два порно-Оскара! (Что за награда — см. «Справка «КП»). Две сцены с участием Маркуса Дюпри (под таким псевдонимом снимается в США выходец из Питера, 28-летний Алексей Маетный), признаны лучшими авторитетным жюри.

Народ очень заинтересовался, но как-то растерялся. И что теперь делать-то? Гордиться? Пусть «срамные», но Оскары же! Или ужасаться: до чего соотечественника жизнь в Америке довела…

А меня зацепила фотография самого Маркуса, то есть Алексея. Открытое лицо, приятная улыбка, глаза любопытного мальчишки — как-то не похож он на испорченного жизнью развратника. В общем, стало интересно. Написала пару строк Алексею в соцсетях — и вот я уже звоню ему в Лос-Анджелес.

(Как мой муж слушал наш с Алексеем разговор — см. Обладатель порно-Оскара Алексей Маетный: Да у нас тут в Калифорнии все за Трампа!)

«Меня и Путина осуждают только англичане»

— Вот скажите, как можно было перепутать мою фамилию! — первым делом возмутился Алексей. — Взяли и написали, что я Гончаров. Я — Маетный Алексей Юрьевич и никогда не скрывал своего имени! Вот сейчас разговариваю с вами и еду на интервью с российским телеканалом. Вообще на новость про меня хорошо реагируют, наши и американские журналисты не осуждают — только английские. Меня ругают и Путина.

Интеллигентный юноша из Питера стал звездой фильмов для взрослыхФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— А что нам ругать — мы гордимся…

— Спасибо. Журналисты сейчас рвут на части. А у меня очень напряженные рабочие будни — можете поверить. Большие нагрузки. Каждый день встаю в 7 утра.

— Скажите, а как вы попали в этот бизнес?

— Я в нем 10 лет. Потерял девственность в 18 лет. И уже через два с половиной месяца у меня была первая съемка. Я увлекался скейтбордом, катался, а мой друг снимал видео. А потом я узнал, что брат моего друга работает в этой индустрии — снимается. Но не знал, что это порно, думал просто девушки в купальниках. Так совпало, что как раз в это время мне нужно было быстро сдать анализы для медкомиссии в военкомате. Брат друга подсказал клинику. В итоге у меня весь комплекс анализов был на руках. И буквально через неделю он позвонил и спросил: не хочешь попробовать?

Я сначала отказывался. Ну, а потом закрутилось. Попробовал один раз — и пошло. Когда потерял девственность, очень дикое рвение у меня ко всему этому появилось.

«Мама и бабушка воспитывали меня в строгости»

— А высшее образование есть?

— Да, я закончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, факультет международной экономики и права. Диплом есть. Кто скажет, что я бросил учебу и ушел в порно ради денег — бред! Я же вам уже сказал, что потерял девственность в 18 лет. Поздно для мужчины. Спросите — почему?

Это следствие воспитания. Посмотрите на меня. Если бы не знали, вы бы в жизни не подумали, что я работаю в порно-индустрии.

У меня очень строгое воспитание. Даже телевизора не было в комнате!

Мама меня растила одна. И я считаю, воспитала хорошо — сильным человеком. Большую лепту внесла моя бабушка, она многое в меня вложила.

Научила меня относится к женскому полу с большим уважением. Я своих коллег не воспринимаю как девушек, которые занимаются сексом за деньги. «Они ничтожество» — кто-то так рассуждает. А меня бабушка по-другому воспитала.

Вообще-то, у Алексея три порно-Оскара. На фото в руках только два, потому что три удержать очень сложноФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«С супругой познакомился на работе»

— С женой вы на работе познакомились?

— Да-да. Она американка. Большая звезда здесь — Бриджит Би (настоящее имя Лус Абреу, 33 года, она приехала в США из Испании — Авт.). Познакомились на съемке. Я сказал: «Привет!», она сказала: «Привет!». И после сцены она попросила встретить ее в аэропорту. Мы работали в Лас-Вегасе, оттуда я ехал обратно в Лос-Анджелес на машине, а она летела. Я встретил ее — и мы начали жить вместе с первого дня.

Вообще американцы очень любят русских — и простых, и президента Путина. Изначально я не собирался здесь оставаться. Приехал просто заняться серфингом и на Америку посмотреть.

Но когда здесь отработал первую же сцену, тут же на меня посыпались серьезные предложения от больших компаний. И я подумал — почему не остаться? Сложилось все — и я остался.

Но я патриот! Я люблю свою Родину, и для меня Санкт-Петербург — лучший город на Земле. Если меня спросят: будете жить в Малибу или в Приозерске, я отвечу: конечно, в Приозерске!

— А что думаете насчет победы Трампа?

— Трамп — очень умный человек, бизнесмен, человек старой закалки. Его ругают из-за любвеобильность. Не понимаю, что тут плохого, если ему нравятся женщины? Что, будет лучше, если страной будет управлять закомплексованный латентный гей? Он нормальный стопроцентный мужик!

Победитель трех порно-Оскаров Алексей Маетный: У меня доходная работа, любимая жена и каждый день новая девушка!Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«А Оскаров у меня три»

— Алексей, а порно-Оскар трудно завоевать?

— Да! Так же как с обычным «Оскаром» — есть коллегия киноакадемиков, которые отсматривают внимательно все фильмы. И вообще-то, у меня три порно-Оскара. У меня на фото в руках только два, потому что три удержать очень сложно. Третий Оскар, кстати, за лучшую групповую сцену. А номинирован я был в восьми номинациях! Таких достижений, как я, добивались только три актера из нашей индустрии.

— А что дает вам эта награда?

— Главное, это признание: это значит, что актер из России востребован в Америке. Думаете порно — это легко? Да это ад! Представляете себе, что такое заниматься сексом, когда сзади тебя стоят пять человек: оператор, звуковик, фотограф, гример и так называемый ассистент — человек, который вытирает, если, скажем, вода вдруг разлилась. Далеко не каждый человек сможет заниматься сексом на камеру. Далеко не каждый…

У меня вот получилось. Видимо, во мне это есть. Главное — это страсть, это желание. Нужно, чтобы в тебе это было. Но трудностей в работе я не вижу

Просто я очень люблю девушек.

При этом у меня есть супруга. Я не смешиваю семью и работу. У меня четкие грани. Есть семья — и есть работа.

«Жена — очень ревнивая»

— Мама смирилась с вашей профессией?

— (Помолчав). Про семью я не люблю разговаривать.

— Наверное, в вашем случае понятие измена — это что-то не такое, как у нас?

— Ну что вы! Моя супруга очень ревнивая! Но в плане не работы. Она понимает, что я на съемках не буду спрашивать у девушек номеров телефонов, не буду ходить с кем-нибудь в ресторан. Для нее повод ревности, если я с кем-то пойду поесть. Она не поймет. Спросит, почему? Это неуважение!

Но если я скажу, что мы после работы встретились и пошли все вместе пообедать — это другое дело.

Я люблю свою работу! У меня хорошая семья, красивая супруга, которая всегда меня поддерживает, я занимаюсь защищенным сексом — здесь в Америке совершенно другая методика сбора анализов. Каждый день у меня новые девушки, хороший доход. Я веду здоровый образ жизни. Разве это плохо? Хотя, наверное, многие в в России не поймут.

Справка «КП»

Что такое порно-Оскар

AVN Awards — это кинонаграды американского журнала AVN (Adult Video News — Новости о видео для взрослых), вручается за достижения в производстве порнофильмов.

Второе название — порно-Оскар. Вручается уже 32 года в Лас-Вегасе в рамках международной тематический выставки. Существует около ста номинаций как для актеров, так и для режиссеров и членов съемочной команды.