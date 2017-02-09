Почем секрет вокала от Пугачевой Аллы?

«Комсомолка» выяснила, чему и за сколько можно научиться в школах, открытых нашими знаменитостями

Алла Пугачева руководит мастерской эстрадного искусства для детей и юношества «Рецитал», в которой, помимо вокала, обучают актерскому мастерству и танцам.

Стал звездой — поделись с другим. Этот принцип исповедуют многие знаменитости, только делятся своими талантами и знаниями они не бесплатно. Школ и академий, носящих имена известных артистов и спортсменов, все больше и больше. Мы заглянули в некоторые из них и выяснили всё: цены, расписания занятий и частоту появлений на этих занятиях самих звезд.

30 тысяч за «Несчастный случай»

В школе «Трех искусств Алексея Кортнева» ученики сначала занимаются танцами, потом идут на урок актерского мастерства, затем на вокал. Дети готовят спектакли, которые показывают родителям и учителям. По словам звезды «Несчастного случая» и худрука школы Алексея Кортнева, у него есть договоренности с действующими преподавателями Школы-студии МХАТ, Щуки, ГИТИСа. Наиболее одаренных детей обещают рекомендовать к поступлению в профессиональные театральные училища. Звездные мастер-классы, помимо Кортнева, проводят Нонна Гришаева и Егор Дружинин.

Цена: обязательные уроки (24 часа в месяц) — 33 600 рублей.

Ужель та самая Татьяна?

Татьяна Навка патронирует школу талантов «Я». Здесь детей учат не только фигурному катанию, в котором Навке нет равных. Занятия проходят по множеству дисциплин: вокал, рисование, актерское мастерство и т. д. Несмотря на то что в школу ходят дети знаменитостей (в частности, Филипп Киркоров записал дочь Аллу-Викторию и сына Мартина на пение и танцы), Татьяна Навка утверждает, что цены рассчитаны на семью со средним достатком. Сама олимпийская чемпионка приезжает в школу регулярно, контролирует занятия и проводит мастер-классы по фигурному катанию.

Цена: индивидуальный урок фигурного катания – 3000 руб в час. Программа «Я — талант» — 27 000 рублей (вокал, хореография, актерское мастерство, каждая дисциплина — по 8 часов в месяц); в программу «Хрустальный лед» добавлены уроки фигурного катания — 37 000 рублей.

Круто, ты попал на урок!

Академия популярной музыки Игоря Крутого — так именуется учебное заведение, которым рулит автор хитов Пугачевой, Вайкуле и Буйнова. Выпускники академии получают шанс поучаствовать в многочисленных проектах, которые Крутой курирует: «Детская Новая волна», «Рождественская песенка года» и другие. В своей академии мэтр не преподает, но появляется в ней часто, встречается с детьми и посещает открытые уроки.

Цена: 12 занятий в месяц (актерское мастерство, вокал, хореография) — 19 000 рублей.

Татьяна Навка патронирует школу талантов «Я».Фото: Евгения ГУСЕВА

Мастер-класс от Примадонны

Алла Пугачева руководит мастерской эстрадного искусства для детей и юношества «Рецитал», в которой, помимо вокала, обучают актерскому мастерству и танцам. Примадонна постоянно дает мастер-классы, принимает так называемые отчетные концерты (что-то вроде экзамена, только без оценки) и декларирует индивидуальный подход к каждому ученику. Кстати, музыкальным креативным продюсером в «Рецитале» работает выпускник «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков.

Цена: обязательный курс дисциплин — 39 000 рублей в месяц.