Почему стоит посмотреть новый клип Дианы Арбениной и Валерии Гай Германики

Рокерша показала, как мог бы выглядеть счастливый конец истории «псковских подростков»

Диана Арбенина, Валерия Гай Германика и главные герои клипа.

В последнее время группу «БИ-2», которая вот уже многие годы прекрасно существует на стыке рока и шоу-бизнеса, попросили подвинуться. Нет большого секрета, что потихонечку гитарные риффы и песни со смыслом теряют свою актуальность, и в топах популярных радиостанций царит беспощадная попса с простейшими текстами и не самыми запоминающимися мелодиями. «Бидвашники» умудрялись не потерять лицо и приобрести новую аудиторию практически в одиночестве. И вот, пришло время Дианы Арбениной. Не изменяя себе, изменила стиль с брутального на женственный, записала несколько крепких боевиков, которые тут же попали в чарты и зазвучали на радио. И сейчас фактически в одиночестве отдувается за женский рок. Делает она это весьма успешно — в этом году она уже взяла награду от телеканала RU TV, на носу — премия Муз ТВ, где у нее есть все шансы взять тарелочку в номинации «рок».

На днях певица презентовала клип на песню «Инстаграм». Режиссером видео стала Валерия Гай Германика. И, как оказалось, не зря Диана выбрала именно ее — Германика, как никто другой, чувствует подростковый надлом и может снять душераздирающее видео из их жизни. Арбенина рассказала главную задумку клипа: — «Возможно, кто-то из взрослых, посмотрев клип, сможет лучше понять подростков, почувствовать их боль, повнимательнее присмотрится к близким и предотвратит трагедию. Я также хочу, чтобы они увидели и поняли, что они не одиноки во всем мире со своими проблемами, поверили, что в жизни, как и в этом маленьком, но очень емком, эмоциональном, сильном кино, есть рука, которая протянет помощь».

Диана Арбенина и ее дети — Артем и Марта.

Арбенина рассказала, что сюжет «Инстаграма» появился от переживаний случившейся в 2016-м году трагедии в Пскове, когда двое подростков, Денис и Катя, открыли из частного дома огонь по полицейским. Через несколько часов ребят обнаружили мертвыми. Во время перестрелки 15-летние ребята рассказывали, что таким образом мстят родителям за их жестокость и отсутствие понимания.

Клип, в общем, стал пересказом этой истории, но вот только с счастливым концом — в конце появляется героиня Арбениной, которая не дает свершиться трагедии, и все остаются живы. Отвечая на вопросы журналистов, она объяснила, что рядом с детьми обязательно кто-то должен быть рядом, что они должны знать — у них есть тыл, они не одни в этой Вселенной. И тогда им не придется умирать, чтобы обратить на себя внимание.

Гай Германика напомнила, что в случае опасности надо в первую очередь спасать детей. «Я понимаю, сейчас время селфи, время эгоизма, но очень хочется, чтобы наши дети жили в сказочном мире и не выходили в ту реальность, где мы не заботимся друг о друге, слышим только себя и при пожаре первым делом спасаем свою никчемную жизнь. Я недавно была в кино, и мне надо было отлучиться. Я встала в зале и предупредила — если вдруг что-то случится, спасайте детей!».

Услышать эту и другие песни Дианы и группы «Ночные Снайперы» можно будет 4-го ноября, в СК «Олимпийский», где группа будет отмечать свой 25-летний юбилей.

Диана Арбенина и Ночные Снайперы — Инстаграм.Режиссёр: Валерия Гай Германика