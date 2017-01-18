Почти Версаче, но чуть иначе

«Комсомолка» выяснила, у кого заимствуют идеи российские модельеры

Ольга Бузова любит изысканные наряды и решила сама начать их создавать.

Даже дизайнеры признают, что мода превратилась в бесконечную цитату. В прошлом году это был отсыл к 80-м (стрелки, ботфорты, яркие свитшоты и аксессуары кислотных оттенков). В этом вступили в права 90-е (матовые помады, колготки и лосины с яркой вышивкой). Плюс ко всему, глядя на последние коллекции российских дизайнеров, ловишь себя на мысли: «Где-то мы это уже видели». Впрочем, чего уж мы — даже модные критики ловят отечественных кутюрье на краже идей у западных модельеров. Известный fashion блогер Анжела Арутюнян по нашей просьбе изучила работы российских и западных дизайнеров.

Анжела Арутюнян.Фото: Личный архив

Повторение без мучения

— В мире моды все давно знают, что ничего нового дизайнеры уже не придумывают, — убеждена Анжела Арутюнян. — И пока креативные директоры западных брендов копаются в архивах коллекций в поисках новых идей, нашим дизайнерам проще копировать. Иногда заимствуется идея коллекции, иногда только детали, а бывает так, что полностью повторяются вещи. Последнее, к счастью, встречается реже, но, когда видишь на подиуме абсолютную копию, хочется думать, что это случайное совпадение, потому что дизайнер в трезвом уме не стал бы подобное творить. В наше время соцсетей модельерам не стоит так рисковать. Иначе получится как с Александром Тереховым, чье платье с последнего показа только ленивый не сравнил с платьем бренда Ashish 2013 года.

Платье из новой коллекции дизайнера Александра Терехова (справа) оказалось точной копией наряда бренда Ashish от 2013 года (слева). Фото: ashish.co.uk, instagram.com/natayakim

Относиться к копированию однозначно сложно. Даже великие деятели искусств не скрывали, что грешили этим. К тому же Chanel, например, не всем по карману, а вот коллекцию российского дизайнера Dasha Gauser сезона «Весна — лето/2017» с той же идеей, что показал нам Лагерфельд годом ранее, позволить себе могут многие.

Всего пару лет назад появился британский бренд Self Portrait со своими невероятными кружевными платьями, и через год его уже копировали все. Если вы зайдете в любой магазин, где представлена одежда российских дизайнеров, то найдете достаточно много нарядов под Self Portrait. Можно было схожие идеи увидеть и во время показа отечественного дизайнера Yasya Minochkina.

Супруга Павла Погребняка шьет вечерние наряды и из кружева (слева). Точь-в-точь, как у Ganni Flynn. Фото: instagram.com/mariapoga, ganni.com

Бузова и Погребняк копируют без изысков

— Что касается наших звезд и светских модниц, решивших попробовать себя в качестве дизайнеров, то они чаще выбирают более простой путь, — продолжает Анжела Арутюнян. — Девушки копируют идеи успешных западных ритейлеров (крупных компаний-продавцов. — Ред.). Вернее, тех брендов, которые у этих ритейлеров представлены. Например, если посмотреть на коллекцию Ольги Бузовой, то сотни подобных моделей можно обнаружить в знаменитом интернет-магазине ASOS.com.

Творения Ольги к дизайнерским сложно причислять, так как дизайнерских изысков в них нет. Это одежда базовых фасонов и оттенков. И именно такие вещи коммерчески более успешны. Правда, если вы не являетесь фанатом Ольги, то вряд ли купите у нее то, что можно найти у западных брендов минимум в два раза дешевле.

Ольга Бузова (слева) подсматривает идеи для своих коллекций в интернет-магазине ASOS.com (справа). Фото: instagram.com/buzova86, instagram.com/tfclondon

Таким повтором самых простейших моделей занимается каждый второй российский дизайнер, чей бренд стал популярен исключительно благодаря Инстаграму. Еще один пример подобного явления — Мария Погребняк (жена известного футболиста Павла Погребняка. — Ред.), которая выпускает один кружевной «шедевр» за другим. А подобными модными явлениями полон каждый интернет-магазин с недорогим ассортиментом.

К слову, недавно Погребняк выложила в Инстаграме свое фото в платье, декорированном бахромой. Этот наряд очень похож на платье французского Дома Balmain из осенне-зимней коллекции. И если оригинал стоит десятки тысяч долларов, то плагиат от жены известного спортсмена обойдется покупателям в 30 тысяч рублей.

Мария Погребняк в платье собственного дизайна (справа). Слева — наряд известного французского Дома Balmain. Правда, похоже? Фото: balmain.com, instagram.com/mariapoga

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Историк моды Александр ВАСИЛЬЕВ:

Дизайнерами стали дилетантки с финансированием

— Российские дизайнеры часто присваивают себе чужие идеи за неимением своих собственных. Почему так происходит? Потому что подавляющее большинство современных отечественных дизайнеров — это молодые женщины без специального образования, но имеющие спонсоров в виде состоятельных мужей или любовников. То есть дилетантки с финансированием. Они часто не умеют ни шить, ни рисовать, ни кроить, но при этом имеют бутики и дома моды. Но эти доморощенные модельеры даже не сами заимствуют идеи иностранных дизайнеров, они и этого не умеют. Плагиатом вместо них занимаются те, кто на самом деле создает эти коллекции.

Вероятность, что плагиат раскроется и случится скандал, ничтожно мала, поскольку наши дизайнеры практически не котируются за рубежом и рассчитаны на местных потребителей, которые едва ли припомнят, что показывал Альбер Эльбаз в 2011 году или Раф Симонс в 2013-м. А если несколько переиначить первоначальную задумку — например, бант переколоть с переда на зад, то и вовсе не придерешься. Совершенно новое творение! А то, что похоже, — так, мол, все идеи в воздухе витают.