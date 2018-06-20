«Под этим прессом я уже почти 20 лет»: Земфира рассказала о преследовании фанатов

Певица призывает поклонников оставить ей личное пространство

Земфира на сцене.

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Преследователи обычно не считают себя таковыми. «Они же просто» хотят сказать, что любят, «они должны» как-то связаться с кумиром, иначе умрут (конечно, нет), они считают, что артист нуждается в их совете (тоже нет). Все это, к сожалению, сложности каждого отдельного человека, никакого отношения к конкретной звезде не имеющие. А того, кто становится объектом преследования, все эти послания невероятно тяготят. Мы с вами на месте Земфиры вряд ли окажемся, поэтому непросто представить, каково это — быть человеком, от которого пытаются отщипнуть кусочек огромная армия фанатов. Певица изредка эту тему поднимала — и в своих песнях, и на концертах. Но сейчас решила высказаться конкретно. На страничке в Фейсбуке Земфира разместила свои размышления по этому поводу (авторский стиль сохранен):

«Как это бывает — просыпаюсь, получаю письмо: привет, я расскажу тебе правду про тебя, я так люблю тебя, и даже если ты будешь не со мной, я все равно буду любить тебя (вот мой телефон). я вытащу тебя из ямы, я буду твоим светом в окне, я, я, я.

жутко. неприятно.

понятно, что не я одна являюсь «жертвой» ненормальных, помешанных людей, но говорить я могу только от своего имени.

«они» спали на коврике моей квартиры, писали мне по 50 писем в день, звонили по 4 часа подряд в дверь и требовали, требовали. выйди, открой, поговори, «ты не понимаешь». и даже те, с которыми, казалось у меня установились человеческие отношения, срывались. требовали и атаковали. я живу под этим прессом почти 20 лет. мне уже 41 год)

что мне нужно? а что нужно человеку в 40+?

уважение. личное пространство. выбор.

спасибо».

Поклонники, как водится, разделились на две части. Одни считают, мол, раз ты певица, то должна терпеть. Другие рассказывают, как они встретили Земфиру и удержались от контакта.

Как оказалось, пост появился не просто так. Два дня назад певица призналась: «Как это обычно бывает, возросло количество психов — у подъезда, в почте. стараюсь не обращать внимания, готовлюсь к концертам, кайфую от чемпионата». По следам и появился вышеупомянутый пост. Правда потом певица извинилась: «Это мои будни, я привыкла, простите что сорвалась, на носу матч Бразилия — Швейцария».