Подарок у елочки: 7 декабрьских фото калининградской «Ким Кардашьян»

Александр
Автор: Александр Декабрь 30, 2016 02:45

Подарок у елочки: 7 декабрьских фото калининградской «Ким Кардашьян»

Подарок у елочки: 7 декабрьских фото калининградской «Ким Кардашьян»

Мы снова заглянули в Инстаграм нашей знаменитой модели

К праздникам Настя всегда старается подобрать особый наряд.

Было бы удивительно, если бы к праздникам Анастасия Квитко не порадовала своих многочисленных поклонников свежими фото. И она не подкачала. В декабре инстаграмм девушки пополнился новыми яркими снимками. Мы выбрали несколько из них.

Напомним, Настя – уроженка Калининграда, родилась в 1994 году. Сейчас девушка живет в Майами и благодаря шикарным фото получила русской Ким Кардашьян.

.Фото: Instagram.com

Да-да, никаких откровенных вырезов — и даже такой скромный снимок легко собрал 100 тысяч лайков.

.Фото: Instagram.com

А это фото сделали всего три дня назад. В Майами, где живет Настя, сейчас около +25 градусов, так что не грех и на пляже покрасоваться.

.Фото: Instagram.com

Даже отправляясь полюбоваться зимним городом на балкон, «русская Ким» предпочитает не надевать лишнего.

.Фото: Instagram.com

Широкий золотой пояс — отличное решение: можно не переживать, что на новогодней вечеринке на тебя не обратят внимания.

.Фото: Instagram.com

Портрет «Девушка грустит в автомобиле» нашел у поклонников Насти огромный отклик. Фото прокомментировали больше 900 раз.

.Фото: Instagram.com

Вам ведь тоже интересно, кому достанутся эти огромные подарки? Но на этом пока всё.

С наступающим Новым годом!

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Александр
Автор: Александр Декабрь 30, 2016 02:45
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    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

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