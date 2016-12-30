Подарок у елочки: 7 декабрьских фото калининградской «Ким Кардашьян»
Мы снова заглянули в Инстаграм нашей знаменитой модели
К праздникам Настя всегда старается подобрать особый наряд.
Было бы удивительно, если бы к праздникам Анастасия Квитко не порадовала своих многочисленных поклонников свежими фото. И она не подкачала. В декабре инстаграмм девушки пополнился новыми яркими снимками. Мы выбрали несколько из них.
Напомним, Настя – уроженка Калининграда, родилась в 1994 году. Сейчас девушка живет в Майами и благодаря шикарным фото получила русской Ким Кардашьян.
.Фото: Instagram.com
Да-да, никаких откровенных вырезов — и даже такой скромный снимок легко собрал 100 тысяч лайков.
.Фото: Instagram.com
А это фото сделали всего три дня назад. В Майами, где живет Настя, сейчас около +25 градусов, так что не грех и на пляже покрасоваться.
.Фото: Instagram.com
Даже отправляясь полюбоваться зимним городом на балкон, «русская Ким» предпочитает не надевать лишнего.
.Фото: Instagram.com
Широкий золотой пояс — отличное решение: можно не переживать, что на новогодней вечеринке на тебя не обратят внимания.
.Фото: Instagram.com
Портрет «Девушка грустит в автомобиле» нашел у поклонников Насти огромный отклик. Фото прокомментировали больше 900 раз.
.Фото: Instagram.com
Вам ведь тоже интересно, кому достанутся эти огромные подарки? Но на этом пока всё.
С наступающим Новым годом!
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