Похудевшая Ляйсан Утяшева высказалась о пластике

Гимнастка рассказала, что сделала для того, чтобы ее лицо изменилось до неузнаваемости

Ляйсан Утяшева: «Я не делала никакой пластики. Где взять время на это и зачем?»

Ляйсан Утяшева активно ведет свой инстаграм, где делится с подписчиками фотографиями с мужем и детьми, рассказывает о своих новых проектах, пишет об отдыхе семьей. Но с недавного времени фолловеры все чаще стали интересоваться у спортсменки, почему она так сильно изменилось, мол, у Ляйсан стало совсем другое лицо. Не результат ли это проведенной пластики?

В интервью журналу Hellо гимнастка решила объяснить, что произошло на самом деле. «Я не делала никакой пластики. Где взять время на это и зачем? Мои глаза и щеки изменились после того, как я закончила, наконец, кормить дочь Софию грудью и стала активно приводить себя в форму, готовить новую танцевальную программу. Потеряла девять килограммов!» – отметила она.

Ляйсан рассказала, как добилась таких хороших результатов. «Ирина Винер говорила мне когда-то, что при моем типе лица нельзя поправляться. Даже 500 граммов лишнего веса сразу округляют щеки. Работая над новым проектом, я проводила по шесть часов в зале, соблюдала правильную спортивную диету. Так мне удалось похудеть и приобрести почти спортивную форму. Так что моему омоложению способствовал спорт, а не пластика», – цитирует ее HELLO!

Утяшева призналась, что в детстве не собиралась быть гимнасткой и свои мечты связывала с другой сферой. Но жизнь повернулась по-другому, — сообщает сайт Дни. Ru.