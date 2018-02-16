Пойдет во фраке: Аскольд Запашный потроллил тульский ресторан, в который его не пустили

Знаменитый дрессировщик опубликовал забавное видео о том, как намерен штурмовать «Пряник» [видео]

Аскольд Запашный намерен раскусить тульский пряник

В начале февраля народного артиста России Аскольда Запашного, прибывшего в Тулу вместе с братом на гастроли, не пустили в клуб-ресторан «Пряник».

Охрана и директор указали на дверь известному дрессировщику, аргументируя это тем, что это тем, что он не прошел фэйс-контроль и дресс-код.

Свое фото на фоне вывески ресторана артист подписал так:

— Ахтунг! За моей спиной единственный ресторан не только в Туле, но и В МИРЕ, в который, со слов охраны, по мнению директора, я с артистами нашего коллектива не прохожу фэйс и дресс контроль. Подняли настроение на неделю! Что же это за место такое? Что там внутри? Кто достоин туда зайти?

Поход в клуб так и не состоялся, и удрученный этим фактом дрессировщик решил преобразиться во фрак, чтобы «раскусить» тульский «Пряник».

Аскольд Запашный опубликовал на своей страничке в социальной сети занятное видео:

— Противостояние принимает новую форму. Смотрите трейлер к эпическому тульскому блокбастеру! Не рекомендуется к просмотру личностям с расшатанной психикой, детям, беременным и людям с отсутствующим чувством юмора, не понимающим, что такое Троллинг 80 lvl. :) Приятного просмотра.

Дресс-контроль Запашного: Укротитель, выставленный из тульского клуба, расписал, в чем был одет

Знаменитый дрессировщик рассказал подробнее о неприятном случае на гастролях (подробности)