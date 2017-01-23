Поклонник сэкономил на цветах и послал на день рождения Маше Малиновской ролик с Винни-пухом

Такая экономия на ней возмутила сексуальную блондинку

Маша Малиновская обрушилась с критикой на поклонников.

Кажется, что у таких сексуальных красавиц как Маша Малиновская, в личной жизни всегда все прекрасно. Однако, как оказалось, даже известная телеведущая сталкивается с теми же проблемами в общении с мужчинами, что и обычные женщины. Например, ей могут не подарить на день рождения традиционный букет цветов. Но если бы другая девушка на месте Маши не стала бы акцентировать на этом внимание, то бывший виджей МТV молчать не стала. И написала все что она думает о таких суперэкономных мужчинах:

«Я знаю что находясь в любой точке мира можно по интернету заказать в любом Московском магазине с доставкой, букет цветов… Оплачиваешь картой букет а в Москве ко мне приезжает курьер. Здорово, правда… Но ролик из ютюба конечно круче.))) Никаких затрат и заморачиваться не надо особо. Мне в 36 картинку с винипухом? Ты прикалываешься? Букет тюльпанов я не заслужила. Че все такие ленивые, аморфные, безинициативные? Пойду куплю мухобойку. Чё я такая дерзкая? Потому что сама чувствую себя мужиком. Мужчины слабые, ленивые, не способные на поступок, (и я не про ПОСТУПОК), я про элемантарное уважение. Безобидный знак внимания. Не затратный не финансово, не энергетически. В них пропал дух авантюризма. Лень и максимальная экономия энергии. Не знаете, что это с нашими мужчинами, а? Ну ума ж хватило отправить отрывок из мультфильма «Винни пух» цитирую ролик :»С днем рождения поздравляю, счастя радости желаю, Пух!» Нет, я не дура, и понимаю, кто хочет, тот делает!!! Ну не хочешь, так лучше вообще ничего не делай. Картинка из мультика в день рождения это оскорбительно, как вы считаете? По мне так лучше и не начинать вовсе или тупо и формально поздравить по телефону. Пух, ёпт.))) Тот случай огда креатив наказуем. Я это запоооооомню. А вы что скажете, мои девочки? Только без пошлости, типа главное внимание. Мы говорим о гендерных отношениях. И несчастный букет тюльпанов, это и есть внимание!»(Авторская орфография сохранена), — написала эффектная блондинка в своем инстаграме.

malinovskaya_tv



Подписчики поддержали Малиновскую, заявив, что так могут поступать только жмоты, а мужчина, рассчитывающий на взаимность, на такое никогда не пойдет.

«Думаю что этот мужчина просто считает, что ты и без того уже принадлежишь ему, поэтому не считает нужным утруждать себя такими поступками. Видимо стоит пересмотреть своё поведение и отношение к этому мужчине» — высказалась одна из подписчиц.

Но надо отметить, что Малиновская недолго грустила одна, а уж вскоре отправилась в ресторан, чтобы весело отпраздновать свой личный праздник в компании подруг. Уж они-то наверняка на подарках экономить не стали.