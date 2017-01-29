Поклонники Анастасии Заворотнюк подозревают, что ее старшая дочь тайно вышла замуж

В этом абсолютно уверены ее поклонники

Недавно пара вместе побывала в отпуске на Доминикане

Старшую дочь актрисы Анастасии Заворотнюк — Анну с ее возлюбленным, сыном миллионера Бислана Абдулмуслимова только за прошлый год разводили несколько раз. Говорили, что они больше не пара, и даже якобы у красавца с британским образованием и солидным счетом в банке появилась новая возлюбленная. Но оказалось, что все это слухи. Единственное, чего добились досужие сплетники — так это того, что Анна закрыла свой инстаграм, и о том, что она по-прежнему счастлива с Мансуром теперь могут знать только близкие друзья. Да и не просто счастлива, судя по кольцу на «том самом пальце», девушка вышла замуж за своего богатого кавалера.

Недавно пара вместе побывала в отпуске на Доминикане и кольцо на безымянном пальце отчетливо видно на многих фотографиях. Не исключено, что Анна и Мансур отправились туда в медовый месяц.

Единственное, чего добились досужие сплетники — так это того, что Анна закрыла свой инстаграмФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, дочь известной актрисы и Мансур Абдулмуслимов знакомы семь лет. Встретились, когда вместе учились в Лондоне, сначала общались, спустя время у молодых людей начался роман. Мансур после получения диплома, остался в столице Великобритании, где занимается бизнесом. Анна также много времени проводит в Лондоне.

Отец Мансура Бислан Абдулмуслимов — известный в Латвии бизнесмен, владелец компании AB Holding, директор Даугавпилсского и Резекненского мясокомбинатов. Мансур — старший из пяти детей миллионера. Супруга предпринимателя Роза Джамалдаева по образованию медик. Дед Мансура когда-то работал в Грозном простым таксистом. Отец молодого человека Бислан, бывший спортсмен, в 25 лет стал доверенным лицом генерала Джохара Дудаева, в 28 — Аслана Масхадова. Как утверждают латвийские СМИ, из Чечни Абдулмуслимов уехал по идейным соображениям — «когда к военным действиям примкнули ваххабиты и стали организовываться теракты, Бислан не смог этого ни понять, ни принять».

Помимо бизнес-проектов Абдулмуслимов прославился в Латвии еще и громким скандалом с родственниками: в 2012 году из страны были высланы Тимур Джамалдаев (брат Розы Джамалдаевой, супруги Абдулмуслимова) и Сергей Новожилов (муж сестры Абдулмуслимова). По данным латышских СМИ, Джамалдаев и Новожилов являлись участниками организованной преступной группировки и представляли угрозу для национальной безопасности.