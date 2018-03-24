Поклонники Николая Баскова оценили маму Лопыревой: «Тёща — огонь!»

Звездные сваты сделали совместное фото за кулисами на концерте в «Крокусе»

Сваты сделали совместное фото за кулисами. Фото: Instagram Николая Баскова.

Накануне, 22 марта, в Москве в «Крокусе» прошел концерт Николая Баскова, фотографиями и видео с которого пестрит весь Интернет. Одним из снимков поделился и сам певец — на нем он вместе с невестой позирует фотографам на фоне множества цветов.

Примечательно, что со стороны тенора — стоят его родители, а с ее — мама Ирина Лопырева. Поклонники тут же подметили, что снимок очень похож на свадебную фотографию. Выяснилось, что он был сделан сразу после концерта, на котором побывала родительница невесты. Поклонники оценили маму Виктории: «Тёща — огонь!»

Там же счастливая Виктория встретилась с родителями Николая, расцеловавшись с ними в присутствии камер. Из чего поклонники сделали вывод: невеста давно пришлась по душе семье жениха.

— Какой букет подарите Виктории? — спросил один из ТВ-ведущих, приблизившись к паре.

— Я куплю ей новый, — ответил «Золотой голос России». А красавица поддержала любимого: мол, «не принято дарить цветы, которые уже подарили поклонники».

А за несколько минут до семейной фотосессии, тысячи поклонников Баскова любовались на его избранницу. Под один из последних хитов Николая «Твои глаза Маренго» на сцене появилась «Мисс Россия-2003» в блестящем платье в пол. Народ во все глаза принялся рассматривать красотку, пока тот в песне рассказывал миру об их истории любви.

Известно, что эту композицию тенор посвятил своей невесте. Так что его музой она стала не только в жизни (пара сообщила о свадьбе летом прошлого года, — прим. авт. ), но и в клипе.

— Приятно быть музой, — призналась Виктория и написала. — Потрясающий вечер и масса незабываемых эмоций! Ты — лучший! Любим и гордимся! Спасибо за незабываемый вечер.

Николай Басков — Твои глаза маренго (Премьера клипа, 2017).Николай Басков — Твои глаза маренго. Премьера клипа 2017. Стихи: Михаил Гуцериев Музыка: Виктор Дробыш, Тимофей Леонтьев Режиссер: Сергей Ткаченко Продакшн: …

Народ тут же оживился в комментариях.

— Красивая семья!!! Счастья Вам всем!!! — в один голос твердили подписчики.

Еще один поклонник написал:

— Успешные, красивые , счастливые люди! Приятно на вас смотреть! Пусть у вас у всех всегда будет вот такое согласие, вот такие шикарные цветы, вот такие улыбки и вот такое вдохновение и душевная близость! Счастья всем вам!

Некоторые в числе прочего предложили паре свои услуги. Например, «помочь сохранить семью» и «угадать пол малыша».

Напомним, летом прошлого года Басков попросил руки и сердца у ростовской красавицы Виктории Лопыревой. Та ответила «да».

Торжество должны были праздновать в октябре. Но за несколько дней до предполагаемой даты мама артиста попросила перенести дату свадьбы.

С тех пор пара везде частенько появляется вместе, но связывать себя узами Гименея не спешит.

Невеста Баскова Виктория Лопырева рассказала, что готова стать матерью

Увидев слово «феромоны», поклонники светской дивы сразу же полезли в Википедию. Там феромоны толкуются как «специальные вещества, которые вырабатываются всеми живыми существами для привлечения особей противоположного пола и информировании их о готовности к размножению». Из чего фанаты сделали вывод — красавица-ростовчанка готова к тому, чтобы стать матерью. А также то, что пост адресован кому-то конкретному, а именно красавчику тенору. (Подробности)

НУ И НУ!

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