Поклонники обвинили Леру Кудрявцеву во лжи, когда она заявила, что не колет ботокс

Телеведущая призналась, что ей лень следить за своей внешностью, и она не сидит ни на каких диетах

«Какая генетика, если ее внешность перекроена пластическими хирургами и уколами ботокса?» — пишут Кудрявцевой поклонники.

Лере Кудрявцевой – 45 лет, но при этом выглядит она лет на 15 моложе. Телеведущая ни раз говорила в интервью, что ей просто повезло с генетикой. Мол, у нее молодо выглядит и мама. А тратить время на походы в салоны красоты и спортзалы ей жаль.

«Единственное, что мне нравится – это массажи, и вот их я периодически делаю. Но если честно, даже эта процедура присутствует в моей жизни только потому, что это необходимость – у меня болит спина, и массаж мне прописал врач. А если говорить о косметологии, я все это ненавижу и жутко боюсь. Пожалуй, у меня очень хороший гример, вот и все», – сообщила ведущая порталу Woman.ru.

Несмотря на то, что телеблондинка не впервые говорит о секретах своей прекрасной внешности, в этот раз заявления Кудрявцевой почему-то очень сильно возмутили ее поклонников.

«Какая генетика, если ее внешность перекроена пластическими хирургами и уколами ботокса?» — удивились они.

«А можно фото мамы с папой в студию? Что за мода у сегодняшней «элиты» врать и не краснеть. Реально за кого публику принимают», — присоединились новые фолловеры.

Кто-то припомнил передачу «Секрет на миллион», где гостем Леры стал историк моды Александр Васильев. «Кудрявцеву сильно задело когда Васильев в секрете на миллион в глаза ей сказал что у нее все сделанное», – напомнил один из комментаторов.

Впрочем, сама Лера никак не отреагировала на возмущение поклонников, а лишь выложила свежее фото с молодым мужем.