Поклонники обвинили Леру Кудрявцеву во лжи, когда она заявила, что не колет ботокс

Александр
Автор: Александр Февраль 6, 2017 22:46

Поклонники обвинили Леру Кудрявцеву во лжи, когда она заявила, что не колет ботокс

Поклонники обвинили Леру Кудрявцеву во лжи, когда она заявила, что не колет ботокс

Телеведущая призналась, что ей лень следить за своей внешностью, и она не сидит ни на каких диетах

«Какая генетика, если ее внешность перекроена пластическими хирургами и уколами ботокса?» — пишут Кудрявцевой поклонники.

Лере Кудрявцевой – 45 лет, но при этом выглядит она лет на 15 моложе. Телеведущая ни раз говорила в интервью, что ей просто повезло с генетикой. Мол, у нее молодо выглядит и мама. А тратить время на походы в салоны красоты и спортзалы ей жаль.

«Единственное, что мне нравится – это массажи, и вот их я периодически делаю. Но если честно, даже эта процедура присутствует в моей жизни только потому, что это необходимость – у меня болит спина, и массаж мне прописал врач. А если говорить о косметологии, я все это ненавижу и жутко боюсь. Пожалуй, у меня очень хороший гример, вот и все», – сообщила ведущая порталу Woman.ru.

Несмотря на то, что телеблондинка не впервые говорит о секретах своей прекрасной внешности, в этот раз заявления Кудрявцевой почему-то очень сильно возмутили ее поклонников.

«Какая генетика, если ее внешность перекроена пластическими хирургами и уколами ботокса?» — удивились они.

«А можно фото мамы с папой в студию? Что за мода у сегодняшней «элиты» врать и не краснеть. Реально за кого публику принимают», — присоединились новые фолловеры.

Кто-то припомнил передачу «Секрет на миллион», где гостем Леры стал историк моды Александр Васильев. «Кудрявцеву сильно задело когда Васильев в секрете на миллион в глаза ей сказал что у нее все сделанное», – напомнил один из комментаторов.

Впрочем, сама Лера никак не отреагировала на возмущение поклонников, а лишь выложила свежее фото с молодым мужем.

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Александр
Автор: Александр Февраль 6, 2017 22:46
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