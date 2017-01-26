Поклонники осудили жену Газманова, которая выложила пикантное фото топлес

Автор снимка молчать не стала, и жестко ответила всем злопыхателям

Олег Газманов с супругой Мариной.

47-летняя супруга Газманова – Марина никогда ранее в публикации откровенных снимков замечена не была, тем «взрывоопасней» оказался эффект, когда она выложила на своей страничке в соцсети фотографию, где запечатлена без бюстгалтера, а грудь прикрыла руками. Из одежды на супруге известного певца были лишь странные кружевные панталоны, что еще более удивило ее подписчиков.

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«Фигура отличная, но для жены такого приличного мужа … пошло (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. kp.ru)», «Для чего это все? Панталоны и прочее… веселить публику?»? – тут же отреагировали фолловеры.

Марина Газманова не стала молчать и смело ответила всем злопыхателям.

«Уважаемые , мои пуритане ! Плохо, что вас так много. Вы хотите зеркала. Люди хотят, чтобы их окружали только зеркала. Чтобы отражать и отражаться. Знаете, как бессмысленная бесконечность, в которую вступаешь в узком зеркальном коридоре. Отражение отражений, эхо эха. Без начала и без конца. Без источника и цели. Я не дам вам, то чего вы хотите. Это скучно. Я хочу вам порекомендовать вырваться из этого потока похожести, мнимой этики, узких рамок контроля, которой стараются соответствовать большинство несчастных и зажатых», — написала Марина под одним из снимков. А в комментариях продолжила дискуссию, отметив, что «сделала это по собственному желанию». «Простое мелкое хулиганство себе позволила. А это вы классифицировали и возмутились», — добавила она.