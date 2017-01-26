Поклонники осудили жену Газманова, которая выложила пикантное фото топлес

Александр
Автор: Александр Январь 26, 2017 20:45

Поклонники осудили жену Газманова, которая выложила пикантное фото топлес

Поклонники осудили жену Газманова, которая выложила пикантное фото топлес

Автор снимка молчать не стала, и жестко ответила всем злопыхателям

Олег Газманов с супругой Мариной.

47-летняя супруга Газманова – Марина никогда ранее в публикации откровенных снимков замечена не была, тем «взрывоопасней» оказался эффект, когда она выложила на своей страничке в соцсети фотографию, где запечатлена без бюстгалтера, а грудь прикрыла руками. Из одежды на супруге известного певца были лишь странные кружевные панталоны, что еще более удивило ее подписчиков.

marinagazmanova
Поклонники осудили жену Газманова, которая выложила пикантное фото топлес

«Фигура отличная, но для жены такого приличного мужа … пошло (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. kp.ru)», «Для чего это все? Панталоны и прочее… веселить публику?»? – тут же отреагировали фолловеры.

Марина Газманова не стала молчать и смело ответила всем злопыхателям.

«Уважаемые , мои пуритане ! Плохо, что вас так много. Вы хотите зеркала. Люди хотят, чтобы их окружали только зеркала. Чтобы отражать и отражаться. Знаете, как бессмысленная бесконечность, в которую вступаешь в узком зеркальном коридоре. Отражение отражений, эхо эха. Без начала и без конца. Без источника и цели. Я не дам вам, то чего вы хотите. Это скучно. Я хочу вам порекомендовать вырваться из этого потока похожести, мнимой этики, узких рамок контроля, которой стараются соответствовать большинство несчастных и зажатых», — написала Марина под одним из снимков. А в комментариях продолжила дискуссию, отметив, что «сделала это по собственному желанию». «Простое мелкое хулиганство себе позволила. А это вы классифицировали и возмутились», — добавила она.

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Александр
Автор: Александр Январь 26, 2017 20:45
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